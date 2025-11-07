Global X: Investitionen in die Infrastruktur der Intelligenz

Von Cloud-Clustern in Zürich über autonome Fahrzeuge bis hin zu Dual-Use-Verteidigungs-KI – die nächste Phase der künstlichen Intelligenz ist nicht nur digital, sondern auch industriell.

von Andrew Ye, Anlagestratege, Global X ETFs

Schweizer Rechenzentren: Lokale Cloud, globale Skalierung

Microsofts 400-Millionen-Franken-Investment in neue Rechenzentren in Zürich spiegelt eine neue Phase der KI-Wirtschaft wider: die Lokalisierung der digitalen Infrastruktur. Die Expansion ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten aus regulierten Sektoren wie Gesundheitswesen, Finanzen und Behörden, die lokale Datenspeicherung erfordern.

Durch die Stärkung lokaler KI-Rechenkapazitäten unter Wahrung strenger Datenhoheits- und Compliance-Standards positioniert sich die Schweiz als Vorbild für kleinere Volkswirtschaften, die digitale Autonomie mit der Teilnahme an globalen Cloud-Ökosystemen in Einklang bringen wollen.

Autonome Fahrzeuge: Wenn Autos zu Computern werden

Parallel dazu verändert die digitale Transformation auch die Mobilität. Die Branche wandelt sich von fragmentierten Steuergeräten zu zentralisierten Computing-Architekturen und verwandelt Fahrzeuge in Smartphones auf Rädern, die Over-the-Air-Updates und wiederkehrende digitale Erlöse ermöglichen.

Mit der Zentralisierung gehen jedoch auch Risiken für die Cybersicherheit einher. Automobilhersteller legen heute Wert auf Security-by-Design und integrieren Verschlüsselung, Authentifizierung und Intrusion Detection direkt in die Systemarchitektur. Kritische Fahrfunktionen werden zunehmend hinter Firewall-Gateways isoliert, was die Gefährdung verringert und gleichzeitig Echtzeit-Patching ermöglicht.

Deutschlands Autoindustrie am Scheideweg

Mit dem Projekt Neue Klasse gibt BMW einer digitalen und vollelektrischen Plattform den Vorrang, was auf einen strategischen Schwenk hin zu Software und Elektrifizierung gegenüber voller Autonomie hindeutet. In der Zwischenzeit signalisieren Testprogramme anderer Unternehmen kontinuierliche Fortschritte in Märkten wie Las Vegas und San Diego.

Für die europäischen Automobilhersteller ist dies sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Angesichts des harten Wettbewerbs durch chinesische Hersteller hängt die Erneuerung des Sektors von der Umsetzung skalierbarer EV/AV-Strategien und der Aufrechterhaltung der Rentabilität ab.

Verteidigungstechnologie: KI als strategische Infrastruktur

Seit 2020 haben die US-Exportkontroll- und Beschaffungsreformen den Weg für eine engere Zusammenarbeit zwischen KI-Entwicklern und Verteidigungsinstitutionen geebnet. Die Aufhebung der Beschränkungen für Open-Source-KI hat künstliche Intelligenz effektiv als Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck neu eingestuft – strategisch sowohl für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit als auch für die nationale Sicherheit.

Mit der Ausweitung dieser Kooperationen entwickeln sich Data Governance und algorithmische Transparenz von Fragen der Unternehmensverantwortung zu Angelegenheiten von staatlichem Interesse.

Das Silicon Valley als Dreh- und Angelpunkt der Verteidigung

Das US-Verteidigungsministerium hat kürzlich Aufträge im Wert von jeweils bis zu 200 Millionen US-Dollar an Google / Alphabet, OpenAI, Anthropic und xAI vergeben und damit die Rolle der kommerziellen KI bei Verteidigungsoperationen formalisiert. Gleichzeitig fliesst Risikokapital in Verteidigungstechnologie-Startups, die sich auf Cybersicherheit, autonome Systeme und KI-gestütztes Situationsbewusstsein konzentrieren.

Fazit

Von den Cloud-Clustern in Zürich bis hin zu den kalifornischen Militäraufträgen ist die KI-Wirtschaft in ihre Infrastrukturphase eingetreten. Dieser neue Zyklus lenkt Kapital nicht nur in Algorithmen, sondern auch in die Hardware, Energiesysteme und Compliance-Frameworks, die Intelligenz skalierbar und sicher machen. (mc/pg)