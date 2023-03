GRIMALDI & PARTNERS: Die US-Inflation erholt sich im Januar auf 5,4 %

Zürich – Anleger fragen sich, ob die Inflation weiter zurückfällt. Wird die Konjunktur bald wieder an Fahrt gewinnen? Sind Aktien oder Obligationen zu bevorzugen? Wie soll ich als Anleger mich am besten positionieren? Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Ihnen Antwort auf diese Fragen.

Die Inflation bleibt hartnäckig, aber sie ist mit kleinen Schritten im Rückzug

Laut dem am 24. Februar veröffentlichten PCE-Index stieg die US-Inflation im Januar auf 5,4 % gegenüber 5,3 % im Dezember. Dies bestätigt die Warnungen der Federal Reserve, dass die Inflation noch nicht unter Kontrolle ist und die Zinsen weiter steigen werden.

Der Benchmark-PCE-Index, den die US-Notenbank verwendet, zeigte, dass die US-Inflation im Januar auf 5,4 % über ein Jahr gestiegen ist, gegenüber 5,3 % im Dezember und 5,5 % im November. Die Preise stiegen im Januar um 0,6 %, höher als der erwartete Anstieg von 0,4 %. Die New Yorker Börse reagierte auf diese Nachricht mit einem starken Rückgang, wobei der Dow-Jones-Index 1,19 % und der Nasdaq 1,96 % verlor. Die Kerninflation, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschliesst, stieg innerhalb eines Jahres auf 4,7 %. Auf der Haushaltsseite wuchsen das Einkommen um 2 % und die Ausgaben um 1,8 %, die grössten Zuwächse in den letzten Monaten. Der CPI-Index, ein weiteres Mass für die Inflation in den USA, ging im Januar leicht auf +6,4 % über ein Jahr zurück, verglichen mit +6,5 % im Dezember. Die Fed hatte davor gewarnt, dass die Inflation noch nicht vorbei sei und die Zinsen weiter steigen werden.

Die Fed ist auf der Hut

Die US-Inflationsrate stieg im Januar auf 5,4 % über ein Jahr und übertraf damit die Erwartungen der Analysten und bestätigte die Warnungen der US-Notenbank, dass die Inflation wahrscheinlich anhalten werde. Sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq gaben als Reaktion auf die Nachricht stark nach. Die Kerninflationsrate, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschliesst, stieg ebenfalls auf 4,7 % über ein Jahr. Die Fed hat ihren Leitzins seit März 2022 kontinuierlich angehoben und davor gewarnt, dass weitere Erhöhungen erwartet würden, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken. Die Institution betonte auch, dass der Weg zum Ausstieg aus der Inflation lang und holprig sei.

Fazit

Die Inflation wird die Anleger noch für eine Weile begleiten. Sie ist im Rückzug seit dem Hoch von 2022, wenn auch sie nur langsam fällt.

Solange die Konjunktur unter den höheren Zinsen nicht leidet, dürfte sich an den Aktienmärkten eine positive Tendenz durchsetzen.

Nur wenn Klarheit besteht über den Konjunkturverlauf und damit über die Gewinnentwicklung der Unternehmungen, werden wir eine nachhaltige Hausse an den internationalen Börsen wieder erleben.

(Grimaldi & Partners/mc/ps)