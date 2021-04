GRIMALDI & PARTNERS – Unsers bewährtes Anlagekonzept (mehr Rendite – eine leistungsorientierte Vermögensverwaltung)

Ein Baustein des Anlagekonzepts der GRIMALDI & PARTNERS AG und die Basis für den zielgerichteten Erfolg ist die deutliche OPTIMIERUNG DER ANLAGERENDITE.

Die Kundenportfolios dieser unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltung haben in den vergangenen 20 Jahren deutlich bessere Resultate erzielt als die meisten Vermögensverwaltungen von Banken. Die Kundenportfolios haben den Referenzinidex in den USA (S&P500), in Europa (EUROSTOXX50) und in Schweiz (SMI) regelmässig geschlagen.

Lesen Sie den Auszug des Beitrags hier und bestellen Sie die vollständige Version unseres Folders «Optimierung der Performance» per E-Mail an [email protected]. (Grimaldi & Partners/mc/ps)

Kontaktieren Sie uns:

Sind Sie an einer Zusammenarbeit mit unserer Vermögensverwaltung interessiert? Dann zögern Sie nicht, uns telefonisch, per Email oder über das Kontaktformular unter dem Button KONTAKT zu kontaktieren. Auf Anfrage werden wir Ihnen sehr gerne Referenzen zukommen lassen.