smzh-CEO Gzim Hasani von CEO Monthly als einflussreichster CEO 2024 im Bereich Versicherungs- und Hypothekenlösungen ausgezeichnet

Zürich – Als CEO und Managing Partner von smzh ag (smzh) verfolgt Gzim Hasani einen transformativen Führungsstil, der die Zusammenarbeit fördert. Er arbeitet daran, Vertrauen zu schaffen, Wachstum zu fördern und die Bemühungen seines Teams auf die Unternehmensziele auszurichten. Dies ermöglicht die Bereitstellung personalisierter Finanzberatungsdienste, die es Einzelpersonen und KMU ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen. Gzim wurde zum einflussreichsten CEO 2024 – Schweiz (Insurance & Mortgage Solutions) ernannt.

In seiner Funktion als CEO leitet Gzim Hasani die strategische Ausrichtung und die operative Führung der smzh ag. «Jede Aufgabe, wie klein sie auch sein mag, trägt zu unserem grösseren Ziel bei. Indem wir jeden Tag mit Klarheit, Engagement und Zusammenarbeit angehen, verwandeln wir Routinetätigkeiten in sinnvolle Beiträge zu unseren gemeinsamen Zielen. Jeder im Unternehmen ist sich seines Beitrags zur Vision und zum Leuchtturm von smzh bewusst», erklärt er.

Gzims Weg in der Finanzwelt begann 2009 bei der Credit Suisse, wo er schnell die Verantwortung für sehr vermögende Privatkunden (UHNWIs) übernahm. Von dort wechselte er zu Julius Bär und arbeitete in der Direktion. Im Jahr 2018 gründete er Impegno & Partners und übernahm anschliessend die smzh ag. Mit nur fünf Mitarbeitern gestartet, hat er das Team auf über 150 Mitarbeiter ausgebaut.

Heute leitet Gzim ein Team, das eine unternehmerische Einstellung verkörpert, um Innovation und Wachstum voranzutreiben. «Dank kurzer Entscheidungswege und einer flachen Hierarchie können wir schnell auf Chancen und Herausforderungen reagieren. In unserer Organisation wird Risikobereitschaft gefördert, und ich spiele eine aktive Rolle bei der Aufrechterhaltung und Pflege dieser dynamischen internen Kultur.»

Er legt großen Wert darauf, seinem Team und der Branche ein positives Vorbild zu sein und die Kernwerte von smzh zu verkörpern: Verantwortung, Kundenorientierung, Vertrauen, langfristiges Unternehmertum und Unabhängigkeit. Gzim erzählt uns weiter von seinem Führungsansatz: «Im Laufe der Jahre hat sich mein Führungsstil von einer Konzentration auf Ziel- und Terminvorgaben zu einem stärker mitarbeiterorientierten Ansatz entwickelt. Ich lege Wert darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Teammitglieder befähigt fühlen, innovativ zu sein und neue Herausforderungen anzunehmen.»

Dies wird durch sein Mantra «Zusammenarbeit: Ziele lassen sich nur durch Teamwork und Kooperation erreichen, indem man die kollektiven Stärken nutzt, um gemeinsame Ziele zu erreichen» unterstrichen.

Sein ehrgeiziges Team nutzt sein umfangreiches Fachwissen und seine Spezialkenntnisse, um massgeschneiderte Lösungen zu liefern, die perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt sind. Mit seinem All-in-One-Service ist smzh für seine Kunden ein verlässlicher Partner in allen Finanz-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Rechtsfragen, der ihren Erfolg in jeder Lebensphase sicherstellt. «Wir bieten allen unseren Kunden Zugang zu erstklassigen Finanzdienstleistungen, unabhängig von ihrem Vermögen oder ihrer Erfahrung. Unsere Beratungsleistungen sind für unsere Kunden kostenlos, während wir mit Partnerprodukten nur geringe Gebühren erheben. Das schafft eine niedrige Eintrittsbarriere und ist einzigartig in der Branche», erklärt Gzim. Aber nicht nur das verschafft smzh einen Wettbewerbsvorteil, denn smzh setzt auch fortschrittliche Technologien ein, um seine Berater auszustatten und zu unterstützen, ohne dabei die menschliche Note zu vernachlässigen, die nicht nur von den Kunden verlangt wird, sondern die smzh auch sehr wichtig ist.

smzh hat ein schnelles Wachstum erlebt, das laut Gzim eine ständige Anpassung und Lernbereitschaft erfordert. Dies hat zahlreiche spannende Möglichkeiten für die Teammitglieder geschaffen, in neue Rollen hineinzuwachsen, innovative Lösungen zu entwickeln, ihre Fähigkeiten zu diversifizieren und eine Kultur der Vielseitigkeit und Exzellenz zu fördern. Diese unternehmerische Einstellung und der «Can-do»-Geist ermöglichen es ihnen, neue Herausforderungen anzunehmen und zukunftsweisende Lösungen voranzutreiben. Die Schaffung eines solchen dynamischen Umfelds hat entscheidend zum Erfolg des Unternehmens und zur Erhaltung seines Wettbewerbsvorteils beigetragen. Ein schnelles Wachstum ist zwar eine fantastische Leistung, aber es kommt nicht ohne Hindernisse, wie z. B. Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit einer effektiven Prioritätensetzung. Gzims Engagement für die Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der offenen Kommunikation hat dem Unternehmen geholfen, diese Herausforderungen zu bewältigen, wobei die Schulungen darauf ausgerichtet sind, die Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit zu verbessern. Gzim hält es für wichtig, sich an die Lernkurve jedes Teammitglieds anzupassen und sicherzustellen, dass sich niemand überfordert oder ausgegrenzt fühlt: «Dieses Bewusstsein hat dazu beigetragen, potenzielle Probleme zu entschärfen und ein kohärenteres und motivierteres Teamumfeld zu fördern.»

Was sagen die Kunden von smzh über ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen? Eine begeisterte Person teilt seine Erfahrung: «Ich bin sehr beeindruckt von smzhs Engagement, seinen Kunden – mir – erstklassige Finanzdienstleistungen zu bieten. Sie nehmen sich die Zeit, die einzigartige finanzielle Situation ihrer Kunden gründlich zu verstehen, und arbeiten dann gewissenhaft daran, massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die diesen Bedürfnissen gerecht werden. Ob es sich nun um Anlagemanagement, Versicherungen oder andere Finanzdienstleistungen handelt, smzh hat stets ein tiefes Verständnis der Branche und ein Engagement dafür gezeigt, die bestmöglichen Ergebnisse für mich und meine Situation zu erzielen.»

Letztendlich ist klar, wie smzh diesen unglaublichen Erfolg erreicht hat. Mit Gzim Hasani an der Spitze und einem exzellenten Team im Rücken hat sich das Wachstum des Unternehmens deutlich beschleunigt und hinterlässt eine Reihe begeisterter Kunden. Gzims Führungsqualitäten sind aussergewöhnlich und machen ihn zu einem verdienten Preisträger des Most Influential CEOAwards 2024. smzh hat nun die nächsten 12 Monate und darüber hinaus im Visier und hat nicht vor, langsamer zu werden. Das Unternehmen plant, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus sollen sechs neue Standorte in der Schweiz eröffnet und die internationale Präsenz ausgebaut werden, um einen globalen Kundenstamm zu bedienen.

Was seine eigenen Pläne für die Zukunft betrifft, so will Gzim seine Führungsqualitäten weiterentwickeln und sein Wissen über neue Trends in der Finanzbranche vertiefen. Er sagt uns, dass er auch die nächste Generation von Führungskräften im Unternehmen anleiten will, um deren Erfolg zu sichern. Er wird auch weiterhin den Austausch mit anderen führenden Persönlichkeiten schätzen, wobei diese Vernetzung und seine zusätzlichen unternehmerischen Aktivitäten und Mandate ihm helfen, seinen Horizont zu erweitern und die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Vor allem aber will Gzim Hasani sich selbst, seine Mitarbeiter und damit das gesamte Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln, indem er den Menschen Perspektiven bietet und langfristig ein zuverlässiger Partner ist. (CEO Monthly/mc/hfu)