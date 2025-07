Nadia Nikolova wird CEO von responsAbility

Zürich – Der Verwaltungsrat der responsAbility Investments AG hat Nadia Nikolova – vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung – zur neuen Chief Executive Officer ernannt. Sie tritt ihr Amt am 1. September 2025 an und wechselt von Allianz Global Investors zu responsAbility, wo sie zuletzt als Head of Direct Lending tätig war und Private-Credit-Teams in Europa und Asien mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 11 Milliarden leitete. Rochus Mommartz, der das Unternehmen seit 2016 geführt hat, wird sich Ende des Jahres nach mehr als zwei Jahrzehnten bei responsAbility in den Ruhestand verabschieden.

Nadia Nikolova verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Markets und Impact Investing. Sie wechselt zu responsAbility von Allianz Global Investors, wo sie zuletzt als Head of Direct Lending tätig war und zuvor über ein Jahrzehnt hinweg in den Bereichen Infrastrukturfinanzierung, Kreditvergabe und Real Assets tätig war. Im Jahr 2019 gründete sie das Sustainable and Impact Credit Investment Team von Allianz Global Investors. Seither hat sie erfolgreich Blended-Finance-Strategien skaliert, Co-Investitionen gemeinsam mit Entwicklungsbanken geleitet und in zwei Flaggschifffonds über 4,5 Milliarden Euro an Kapital mobilisiert – darunter auch durch die Lancierung einer Impact-Private-Credit-Strategie mit Fokus auf Small-Cap-Impact-Unternehmen in Europa. Ihre Karriere begann sie bei Citigroup in London im Bereich Infrastrukturfinanzierung und Kreditrestrukturierung.

M&G verstärkt Impact-Investing-Strategie mit neuer CEO bei responsAbility

Emmanuel Deblanc, Präsident des Verwaltungsrats von responsAbility und Chief Investment Officer von M&Gs Private Markets Business: „Wir freuen uns, Nadia bei responsAbility willkommen zu heissen – einem Unternehmen, das eine wichtige Rolle für den weiteren Ausbau unseres EUR 90 Milliarden umfassenden Private-Markets-Geschäfts bei M&G spielt. Investoren suchen heute verstärkt nach Führungskräften mit nachweislicher Erfolgsbilanz in Bereichen wie finanzielle Inklusion, Klimafinanzierung und nachhaltige Ernährung. responsAbility bringt in diesen Themenfeldern eine einzigartige Expertise ein. Unter Nadias Leitung wollen wir diese Wirkung weiter ausbauen – im Sinne von Gesellschaft, Umwelt und Investoren.“

Rochus Mommartz hinterlässt ein starkes Fundament für die Zukunft

Rochus Mommartz hat die Entwicklung des Unternehmens seit 2003 entscheidend mitgeprägt. Als CEO hat er responsAbility erfolgreich weiterentwickelt, neue strategische Themenfelder erschlossen und das Unternehmen 2022 in die M&G Gruppe überführt. Unter seiner Führung verdoppelte sich das verwaltete Vermögen auf USD 5,6 Mrd. und responsAbility baute seine Position als führender Impact Asset Manager in Schwellenländern weiter aus.

Emmanuel Deblanc: „Rochus hat massgeblich zu responsAbility beigetragen und ist ein Pionier der Impact-Investing-Branche, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Ganze Gemeinschaften und Lebensrealitäten in Schwellenländern wurden durch gezielte Investitionen verändert – ein Vermächtnis, auf das Rochus zu Recht stolz sein kann. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand.“

Rochus Mommartz, CEO von responsAbility: „Ich hatte das Privileg, die Entstehung des Impact-Investment-Marktes mitzuerleben und zu sehen, wie viel er für viele Menschen bewirken kann. Mit so vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen bei responsAbility, unseren Portfoliounternehmen und Partnern zusammenzuarbeiten, war eine grosse Ehre. Ich kann Investoren nur ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, denn er macht nach wie vor einen entscheidenden Unterschied für Menschen, denen es an Chancen fehlt.“

Nadia Nikolova bringt Fokus auf Impact und Skalierung

Nadia Nikolova, designierte CEO von responsAbility: „Ich fühle mich geehrt, responsAbility in einer so entscheidenden Phase der Entwicklung des Impact Investings zu übernehmen. Seit über zwei Jahrzehnten erzielt responsAbility messbaren Impact in den Bereichen finanzielle Inklusion, Klimafinanzierung und nachhaltige Ernährung – Themen, für die ich mich sehr engagiere. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und M&G auf diesem Fundament aufzubauen und innovative Strategien zu skalieren, die unseren Kunden sowohl finanzielle Performance als auch langfristigen, messbaren Impact für unsere Gesellschaften bringen.“

responsAbilitys Vision ist eine nachhaltige Welt mit Zugang zu Chancen für alle. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Kapital zu mobilisieren und in Schwellenländern zu investieren – mit dem Ziel, finanzielle Renditen und messbaren gesellschaftlichen sowie ökologischen Impact zu erzielen. (responsAbillity/mc/hfu)