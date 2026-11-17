Zürich – Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE), ein weltweit tätiger Investmentmanager im Bereich Private Markets, ernennt Michael Vonmoos, CFA, CAIA, zum Head of Switzerland und Managing Director, Client Solutions. In dieser Funktion wird er die Aktivitäten des Unternehmens in der Schweiz verantworten und die Beziehungen zu institutionellen Kunden im Land pflegen und stärken.

Michael Vonmoos wird im Zürcher Büro des Unternehmens tätig sein und an Ralph Aerni, Head of EMEA Client Solutions, berichten. Dabei wird er sich auf den Ausbau von Mandaten und strategischen Partnerschaften mit Versicherungen, Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden fokussieren. Seine Ernennung baut auf der über 25-jährigen Erfahrung von Hamilton Lane in der Betreuung Schweizer Kunden sowie der Eröffnung des Schweizer Büros im Jahr 2022 auf.

Michael Vonmoos wechselt von der Deutschen Bank, wo er als Head of Structured Solutions Sales für die Schweiz tätig war, zu Hamilton Lane. Zuvor war er mehr als 16 Jahre bei der Credit Suisse tätig, zuletzt als Leiter des Schweizer Vertriebsteams für strukturierte Produkte und Derivate über die Kanäle Institutionelle Kunden, Distribution und Wealth Management. Von 2021 bis 2023 war er zudem Mitglied des Vorstands der Swiss Structured Products Association.

„Institutionelle Anleger in der Schweiz erkennen zunehmend die Rolle, die Private Markets beim Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios spielen können. Bei Hamilton Lane arbeiten wir gemeinsam mit diesen Anlegern daran, Programme zu entwickeln, die auf ihre individuellen Ziele ausgerichtet sind – sei es über massgeschneiderte Separate Accounts oder über Commingled Funds aus den Bereichen Private Equity, Private Credit, Venture und Growth Capital, Infrastruktur oder Immobilien. Michael Vonmoos’ besonderes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen institutioneller Anleger in der Schweiz wird dazu beitragen, unsere Kundenbeziehungen zu stärken und unsere Präsenz vor Ort weiter auszubauen“, sagt Ralph Aerni.

„Nach fast 20 Jahren in der Zusammenarbeit mit institutionellen Schweizer Anlegern kenne ich ihre Prioritäten genau und habe selbst erlebt, wie die Nachfrage nach Private-Markets-Anlagen steigt. Hamilton Lane verfügt über umfassende Fachkenntnisse, Daten und Erfahrungen im Bereich der Private Markets über verschiedene Strategien hinweg – eine Kombination, die sich nur schwer replizieren lässt. Ich freue mich darauf, diese Kompetenzen zugunsten der Anleger in der Schweiz zu nutzen“, sagt Michael Vonmoos.

Hamilton Lane baut seine Präsenz in Europa weiter aus. Das Unternehmen hat aktuell sechs Büros und mehr als 90 Mitarbeiter in Europa und kann auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Region zurückblicken. Zu den jüngsten personellen Verstärkungen auf Führungsebene zählen Diana Celotto, Managing Director im Team Fund Investment & Managed Solutions in London; Alexandre Hökfelt, Managing Director im Team Direct Credit Investment in London; sowie Maria Sala, Principal und Head of Multi-Strategy Evergreen Products in der Schweiz. (Hamilton Lane/mc/hfu)