Zürich – Nach der Ernennung von Richard Albrecht zum CEO der Banque Richelieu Switzerland im Oktober baut die Bank ihre Präsenz in Zürich aus und hat Klaus D. Burger zum Leiter des Schweizer Marktes ernannt.

In seiner neuen Funktion wird Klaus D. Burger eine Schlüsselrolle beim Aufbau und der strategischen Weiterentwicklung des Schweizer Geschäfts spielen. Sein Schwerpunkt wird insbesondere auf der Gewinnung neuer Kunden, der Stärkung bestehender Kundenbeziehungen und der Positionierung der Bank als vertrauenswürdiger Partner für anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmer und Führungskräfte liegen.

«Die Ernennung von Klaus D. Burger läutet ein neues Kapitel für die Banque Richelieu Switzerland ein. Wir planen, unser Geschäft auszubauen und Synergien innerhalb unserer Gruppe zu verstärken. Klaus’ fundierte Kenntnisse des Schweizer Marktes und seine Erfahrung im Private Banking und im Finanzwesen sind für die Bank von grossem Wert», sagte Richard Albrecht, CEO der Banque Richelieu Switzerland.

Klaus D. Burger verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Seine berufliche Laufbahn umfasst langjährige Beratungs- und Führungsaufgaben in der Vermögensverwaltung. Seine besondere Expertise liegt in der umfassenden Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmer, der Gewinnung von Kunden im In- und Ausland sowie im Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen. Darüber hinaus verfügt er über fundierte Erfahrung im Asset Management, im Investment Management und in der strategischen Geschäftsentwicklung.

«Ich freue mich sehr, Klaus in unserem Team willkommen zu heissen. Gemeinsam mit den bestehenden Teams und durch die Rekrutierung neuer Mitarbeitender wird er die Märkte Schweiz, Deutschland und Grossbritannien weiterentwickeln», sagte Christian Oertli, Leiter Wealth Management der Banque Richelieu Switzerland.

Mit dieser Ernennung unterstreicht die Banque Richelieu Switzerland ihren Anspruch, ihre Marktpräsenz in der Schweiz gezielt auszubauen und ihre Position im stark umkämpften Private-Banking-Sektor langfristig zu stärken. (Banque Richelieu/mc/hfu)