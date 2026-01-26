Helvetia Baloise beabsichtigt Asset Management Einheiten zu fusionieren

Basel – In Folge des Zusammenschlusses von Helvetia mit Baloise beabsichtigen die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management AG und der Baloise Asset Management AG die Fusion der Helvetia Asset Management AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG. Beide Gesellschaften werden von der FINMA als Fondsleitung i.S.v. Art. 32 FINIG beaufsichtigt.

Mit Rechtwirksamkeit per Datum der Fusion sollen sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG gesamthaft mittels Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden. Die Helvetia Asset Management AG soll mit Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht werden. Die Fusion wird frühestens Mitte 2026 erfolgen. Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG bleibt bestehen und wird durch die Baloise Asset Management AG im Interesse der Anleger weitergeführt. Die technische Integration erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Geplanter Fondsleitungswechsel

Gleichzeitig mit dieser Fusion der beiden Fondsleitungen soll auch die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39 FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen werden. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt (ISIN: CH0513838323, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die Zürcher Kantonalbank.

Die Anleger werden rechtzeitig über die Modalitäten des Wechsels der Fondsleitung sowie allfällige Änderungen des Fondsvertrages, einschliesslich der Wahrung des Einspracherechts gemäss den Bestimmungen des KAG informiert.

Die Einholung der notwendigen Rulings und Bewilligungen einschliesslich jener der FINMA als zuständiger Aufsichtsbehörde sowohl über die Fondsleitungen als Finanzinstitute gemäss FINIG als auch über den Helvetia (CH) Swiss Property Fund bleiben vorbehalten.

Diese geplante Transaktion hat keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur gegebenen Zeit proaktiv informieren. (Helvetia Baloise/mc/ps)