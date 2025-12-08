Helvetia Baloise wird zum führenden Allbranchenversicherer in der Schweiz

Basel – Der rechtliche Vollzug des Zusammenschlusses der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG vom 5. Dezember 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte zweier traditionsreicher Schweizer Versicherungsunternehmen. Im Heimmarkt entsteht damit der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz mit über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und einem Marktanteil von rund 20 Prozent.

Jeder dritte Haushalt in der Schweiz wird künftig bei Helvetia Baloise versichert sein oder seine Vorsorge regeln. Der Zusammenschluss unter Gleichen eröffnet dem neuen Unternehmen eine einzigartige Chance, nachhaltig zu wachsen und eine führende Position im Schweizer Versicherungsmarkt einzunehmen. Mit der Fusion steigt auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Helvetia Baloise für den Wirtschaftsstandort Schweiz deutlich.

Kundinnen und Kunden profitieren mehrfach

Die über zwei Millionen Kundinnen und Kunden beider Unternehmen profitieren von einem dichteren Agenturnetz mit insgesamt 150 Standorten sowie über 1’700 Beraterinnen und Beratern in allen Landes- und Sprachregionen. Helvetia Baloise kann künftig ein noch breiteres Angebot an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung, Vorsorge, Vermögen und Immobilien aus einer Hand anbieten. Eine neue Organisationsstruktur, die auf bewährte Führungskräfte beider Häuser setzt, vereint die Stärken der beiden Unternehmen und bildet die Basis für die Ambition, die führende Versicherung in der Schweiz und ein bedeutender europäischer Marktplayer mit starken Schweizer Wurzeln zu werden.

Bewährte Führungskräfte in neuer Organisationsstruktur

Die neue Geschäftsleitung von Helvetia Baloise Schweiz besteht aus Martin Jara CEO Schweiz (bisher CEO Schweiz, Helvetia), Andrea Kleiner, Leiterin Nicht-Leben Schweiz (bisher Leiterin Unternehmenskunden Schweiz, Baloise), Patric Olivier Zbinden, Leiter Vorsorge Schweiz (bisher Leiter Kundenleistung Schweiz, Baloise), Simon Weiner, Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung Schweiz (bisher Leiter Vertriebsverbund Schweiz, Helvetia), Mathias Zingg, Leiter Partner & Alternative Distributionskanäle Schweiz (bisher Leiter Vertrieb & Marketing Schweiz, Baloise), Clemens Markstein, Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz (bisher CEO Schweiz, Baloise), Thomas Schöb, CEO der Baloise Bank AG (wie bisher), Matthias Trunz, CFO Schweiz (bisher CFO Schweiz, Helvetia), Sandra Hürlimann, CTO Schweiz (bisher Group CTO Helvetia), Hamiyet Dogan, Chief Human Resources Officer Schweiz (bisher Leiterin HR Schweiz, Helvetia) und Karina Schreiber, Group Chief Risk Officer und ad interim CRO Schweiz (bisher Group Chief Risk Officer Helvetia).

Grosses Potenzial

CEO Schweiz Martin Jara betont das grosse Potenzial des Zusammenschlusses: «Das neue Führungsteam vereint Mitarbeitende, Expertise und die Stärken beider Unternehmen. Gemeinsam schaffen wir ein führendes Unternehmen im Schweizer Versicherungsmarkt, das mit einem schlagkräftigen Aussendienst und der breitesten Expertise im Markt hohen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden schafft.» Auch Smile, ERV und MoneyPark sowie die Baloise Bank spielen weiterhin eine wichtige Rolle. «Niemand am Markt kann so umfassend in Versicherungs-, Vorsorge-, Vermögens- und Immobilienfragen beraten wie Helvetia Baloise», so Martin Jara.

Zugleich dankt der Schweiz CEO von Helvetia Baloise den aus der Geschäftsleitung ausscheidenden Mitgliedern für ihre langjährige Unterstützung und ihren Beitrag zur erfolgreichen Vorbereitung der Fusion: Adrian Kollegger (Nicht-Leben Schweiz, Helvetia), Hedwig Ulmer-Busenhart (Vorsorge Schweiz, Helvetia), Urs Bienz (Leiter Finanzen, Risiko & IT Schweiz, Baloise), Yannick Hasler (Leiter Privatkunden Schweiz, Baloise), Jan Kundert (Kunden & Marktmanagement Schweiz, Helvetia), Ralph Jeitziner (Vertrieb Schweiz, Helvetia).

Der bisherige Versicherungsschutz sowie alle Verträge der Kundinnen und Kunden bleiben unverändert bestehen. Die Integration der Produktlandschaften erfolgt gestaffelt über drei Jahre; erste neue Produkte werden bereits 2026 lanciert. Der neue Markenauftritt von Helvetia Baloise soll am 15. April 2026 im Rahmen des Capital Markets Day der Gruppe vorgestellt werden. (Helvetia Baloise/mc/ps)