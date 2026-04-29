Also mit markant mehr Umsatz und Gewinn im ersten Quartal

Emmen – Also ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Der IT-Grosshändler hat im ersten Quartal eine deutliche Steigerung bei Umsatz und Gewinn erzielt.

Der Umsatz des IT-Grosshändlers wuchs um 31 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen vor seinem am Nachmittag stattfindenden Investorentag mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte auf 89 Millionen Euro. Dies ist ein Anstieg um 46 Prozent.

Unter dem Strich schoss der Nettogewinn gar um 69 Prozent in die Höhe. Eine absolute Zahl nannte das Unternehmen in dem kurzen Communiqué nicht. Der Konzerngewinn soll am Nachmittag vor den Investoren veröffentlicht werden. Die Eigenkapitalrendite (ROCE) verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent.

Cloud-Geschäft um ein Drittel gewachsen

Zur Umsatzsteigerung hätten sämtliche Geschäftsmodelle, nämlich Supply, Solutions und Services, sowie die Akquisitionen beigetragen. Zudem habe sich die gezielte Steuerung auf höherwertige Leistungen im Produktkategorien-Mix und im Businessmodel-Mix ausgezahlt.

Besonders stark habe sich das Geschäft mit digitalen Plattformen entwickelt, das um mehr als 30 Prozent zugelegt habe, hiess es weiter. Der Cloud-Umsatz wuchs um 33 Prozent auf 674 Millionen Euro. Parallel werde der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen konsequent vorangetrieben, hiess es: «Intern erfolgreich validierte Anwendungen werden in der Folge in das KI-Portfolio überführt und Resellern zugänglich gemacht.»

Ziele bestätigt

Für das laufende Jahr bestätigte Also die eigenen Ziele: So peilt das Unternehmen einen EBITDA von 300 bis 340 Millionen Euro und eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent an.

«Das wie erwartet starke erste Quartal und die bisherige Geschäftsentwicklung im April bestätigen die Wirksamkeit der More/Win-Strategie», erklärte Konzernchef Wolfgang Krainz. «Für die kommenden Jahre sehen wir weiteres signifikantes Wachstumspotenzial.»

Mittelfristig peilt Also innerhalb von drei bis fünf Jahren einen EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro an. Gleichzeitig soll der ROCE über 25 Prozent erreichen. (awp/mc/pg)