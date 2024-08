Helvetia ernennt Bernhard Kaufmann zum Group Chief Risk Officer

St. Gallen – Bernhard Kaufmann wird Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung von Helvetia Versicherungen. Er verfügt über eine breite internationale Führungserfahrung im Risk Management und wird per Anfang November bei Helvetia starten.

Mitte Mai 2024 hat Helvetia angekündigt, dass Group Risk Management als neuer Bereich Teil der Konzernleitung wird. Die Führung dieses neuen Bereichs konnte nun mit Bernhard Kaufmann besetzt werden. Er stösst per Anfang November als Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung zu Helvetia. Bernhard Kaufmann verfügt über langjährige Führungserfahrung im Risk Management in einem internationalen Umfeld. Seit 2020 ist er Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung der niederländischen NN Group. Davor hat er verschiedene Rollen bei Munich Re Group ausgeübt, zuletzt jene als Group Chief Risk Officer. Bernhard Kaufmann ist deutscher Staatsbürger und hat an der Technischen Universität München in theoretischer Physik doktoriert.

«Mit Bernhard Kaufmann gewinnt Helvetia einen ausgewiesenen Experten im Risk Management und eine Führungspersönlichkeit mit breiter internationaler Erfahrung. Ich freue mich, dass er unser Team verstärkt», erklärt Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia. Er ergänzt: «Mit der Integration des Risk Managements als eigenständiger Teil in die Konzernleitung verbessern wir unsere Governance weiter und stellen sicher, dass Helvetia auch in Zeiten stetiger Veränderung für Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und Investoren eine zuverlässige Partnerin ist.» Der neue Konzernleitungsbereich Group Risk Management schätzt insbesondere alle Risiken inklusive strategischen, finanziellen und operationellen Risiken sowie Risiken bei grossen Projekten der Gruppe und der Markteinheiten ein, um diese gemeinsam mit den betroffenen Einheiten zu mitigieren. Zudem steuert dieser Bereich alle ESG-Aktivitäten und bündelt wesentliche Kontrollaufgaben auf Stufe Konzernleitung.

Mit der Ernennung von Bernhard Kaufmann zum Group Chief Risk Officer ist die neu ausgerichtete Konzernleitung nun vollständig besetzt. «Die angepasste Konzernstruktur und die neuen Konzernleitungsmitglieder stärken die internationale Dimension von Helvetia. Gleichzeitig entwickeln wir uns hinsichtlich Diversität in verschiedener Hinsicht weiter», sagt Fabian Rupprecht. (Helvetia/mc/ps)