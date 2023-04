Helvetia ernennt Fabian Rupprecht zum neuen CEO

St. Gallen – Der Versicherer Helvetia hat einen neuen Konzernchef gefunden. Der zur Zeit beim niederländischen Versicherer NN Group tätige Fabian Rupprecht übernimmt per Anfang Oktober das Amt des Vorsitzenden der Konzernleitung und Group CEO der Helvetia. Er löst Philipp Gmür ab, der seinen Rücktritt bereits im vergangenen Herbst angekündigt hatte.

Der künftige Helvetia-Chef Rupprecht ist seit 2018 CEO International Insurance und Mitglied der Konzernleitung der NN Group, wie Helvetia am Donnerstag mitteilte. Er sei während seiner 28-jährigen Versicherungskarriere sowohl in der Lebens- als auch in der Nicht-Lebensversicherung tätig gewesen. Der 53-jährige deutsch-schweizerische Doppelbürger hat laut den Angaben seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz.

Der derzeitige CEO Philipp Gmür hatte vergangenen Oktober seinen Rücktritt per Mitte 2023 angekündigt. Er wolle künftig «andere Aufgaben ausserhalb der Helvetia Gruppe» übernehmen, hatte er den Schritt begründet. Gmür war seit 1993 bei der Helvetia und hatte 2016 den Vorsitz der Konzernleitung beim Versicherer übernommen. VR-Präsident Thomas Schmuckli dankt Gmür in der Mitteilung für seinen Beitrag und sein Engagement für die Entwicklung von Helvetia während der letzten drei Jahrzehnte.

Der Beschluss zur Nachfolge des Group CEO von Helvetia steht laut der Mitteilung unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma. (awp/mc/ps)