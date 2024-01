Helvetia erreicht sehr gute Resultate im diesjährigen Top Employer Ranking

St. Gallen – Im diesjährigen Top Employer Ranking konnte sich die Helvetia Gruppe im Vergleich zum Vorjahr über alle Kategorien hinweg um über 13 Prozent steigern. Insbesondere im Bereich Business-Strategie überzeugte Helvetia mit der maximalen Punktzahl in allen Ländermärkten. Das europäische Top-Employer-Siegel und die Auszeichnung aller sechs Ländermärkte Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien mit dem Top-Employer-Siegel runden das Ergebnis ab.

Das Top Employers Institute auditiert seit über 30 Jahren weltweit Unternehmen in Bezug auf deren Mitarbeitendenbedingungen und zeichnet die besten von ihnen aus. Dieses Jahr erhält Helvetia Schweiz die Auszeichnung Top Employer bereits zum vierten Mal. Die Ländermärkte Helvetia Deutschland und Österreich erhalten die Auszeichnung zum dritten Mal, Helvetia Frankreich, Italien und Spanien zum zweiten Mal. Da die Helvetia Gruppe in all ihren sechs Ländermärkten ausgezeichnet wurde, erhielt sie wie bereits im Vorjahr auch die europäische Prämierung.

Helvetia Österreich wird drittbester Arbeitgeber

Dieses Jahr überzeugte Helvetia insbesondere im Bereich Business-Strategie mit hundert Prozent der Punkte in allen Ländermärkten. Über alle Kategorien hinweg steigerte sich die Helvetia Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um über 13 Prozent und erreichte damit sehr gute Resultate. Helvetia Österreich erreichte darüber hinaus im Gesamtranking von ganz Österreich den dritten Platz.

«Wir als Helvetia sind überzeugt, dass die besten Mitarbeitenden Voraussetzung sind, um die beste Leistung für unsere Kundinnen und Kunden zu erbringen», so Fabian Rupprecht, CEO der Helvetia Gruppe. «Die Auszeichnung Top Employer in allen sechs Ländermärkten und das Erreichen des europäischen Siegels zeigen, dass wir sowohl für aktuelle wie auch für künftige Mitarbeitende eine Top-Arbeitgeberin sind.» (Helvetia/mc/ps)