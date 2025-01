Helvetia Gruppe mit Top Employer-Siegel ausgezeichnet

St. Gallen – Die Helvetia Gruppe erzielt erneut sehr gute Resultate im diesjährigen Top Employer Ranking und erreicht gruppenweit mehr als 90 Prozent der Punkte. Dieses Jahr nahm neu neben den sechs Ländermärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien die Tochtergesellschaft Caser zum ersten Mal teil. Alle Ländergesellschaften sowie die gesamte Helvetia Gruppe erzielten nicht nur sehr gute Ergebnisse, sondern wurden auch mit dem Top Employer Siegel des jeweiligen Landes sowie mit dem europäischen Top Employer Siegel ausgezeichnet.

«Sei es am Anfang der Karriere oder auch für Personen über der als kritisch angesehenen Ü50-Grenze – Helvetia ist nicht nur offen für alle, sondern bietet auch allen attraktiven Arbeitsbedingungen. Dies zeigen die erneut sehr guten Resultate der diesjährigen Top Employer Auszeichnung. So bieten wir nicht nur ideale Arbeitsvoraussetzungen, sondern schaffen auch ein Umfeld, in welchem wir mit Begeisterung für unsere Kundinnen und Kunden da sind», führt Esther Roman, Chief Human Resources Officer der Helvetia Gruppe, aus.

100 Prozent der möglichen Punkte im Bereich KI

Das Top Employers Institute auditiert seit über 30 Jahren weltweit Unternehmen in Bezug auf deren Arbeitsplatzbedingungen, die Arbeitsplatzkultur sowie deren Arbeitsumfeld und zeichnet jene aus, die ihre Mitarbeitenden in das Zentrum des unternehmerischen Handelns stellen und ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bieten. Insgesamt werden sechs HR-Bereiche und 20 Themen – darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld/Arbeitsplatzkultur, Recruiting, Aus- und Weiterbildung, Vielfalt und Integration sowie Wohlbefinden geprüft.

Helvetia konnte auch dieses Jahr sehr gute Resultate in allen Kategorien erzielen. So konnten über die gesamte Gruppe hinweg über 90 Prozent der erreichbaren Punkte in den genannten Bereichen erreicht werden, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung um 5.2 Prozentpunkte entspricht. In der neuen Kategorie zum Umgang mit KI erreichte Helvetia sogar 100 Prozent der Punkte. Auch in den Bereichen Verankerung der Geschäftsstrategie in HR-Prozessen, Ethik & Integrität sowie Employer Branding überzeugte Helvetia mit Resultaten zwischen 100 und 98 Prozent.

Die sehr guten Resultate in den einzelnen Kategorien führten dazu, dass die Helvetia Gruppe erneut als europäischer Top Employer ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus erhielt Helvetia Schweiz die Auszeichnung Top Employer zum fünften Mal. Die Ländermärkte Helvetia Deutschland und Österreich erhalten die Auszeichnung zum vierten Mal, Helvetia Frankreich, Italien und Spanien zum dritten Mal. Darüber hinaus ist der Ländermarkt Frankreich in der Top Ten der bewerteten Arbeitgeber in Frankreich. Das gute Resultat der Tochtergesellschaft Caser, die das erste Mal am Top Employer Audit teilgenommen hat, rundet das sehr gute Ergebnis von Helvetia an der diesjährigen Evaluierung vom Top Employer Institut ab. (Helvetia/mc/ps)