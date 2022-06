Helvetia Schweiz: Jan Kundert wird Leiter des Kunden- und Marktmanagements

St.Gallen – Jan Kundert übernimmt per 1. August 2022 die Leitung des Kunden- und Marktmanagements und wird Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Er folgt damit auf Martin Tschopp, der im Mai als CEO von MoneyPark gestartet ist. Jan Kundert sammelte viel Erfahrung in der Versicherungsbranche und ist derzeit CEO der Europäischen Reiseversicherung ERV – der Versicherungsspezialistin für Reise, Freizeit und Mobilität von Helvetia.

Per 1. August 2022 wird Jan Kundert Leiter des Kunden- und Marktmanagements und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Als Chief Customer Officer ist er bereichsübergreifend für die kundenzentrierte Angebots- und Prozessgestaltung, die Kundenansprache und die Marktbearbeitung verantwortlich. Damit leistet das Kunden- und Marktmanagement einen wesentlichen Beitrag zur Kunden-Convenience, die eine zentrale Rolle in der Strategie helvetia 20.25 spielt. Ebenso verantwortet Jan Kundert die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Partnerschaften.

Aktuell wird das Kunden- und Marktmanagement von Martin Jara, CEO von Helvetia Schweiz, ad interim geleitet, nachdem Martin Tschopp, der bisherige Chief Customer Officer von Helvetia Schweiz, per Anfang Mai innerhalb der Helvetia Gruppe zu MoneyPark wechselte.

Ausgewiesener Versicherungsexperte

Jan Kundert ist ein erfahrener Versicherungsexperte. Er war vor seiner Zeit als CEO von ERV Leiter Partner & Corporate Sales bei Sanitas. Davor war er in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland bei Zurich und Axa tätig. Er bringt unter anderem Erfahrungen im Partner & Ökosystem-Management, in der kanalübergreifenden Marktbearbeitung und in der Unternehmensentwicklung mit. Jan Kundert verfügt über einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Basel und einen Executive MBA der IMD Business School. (Helvetia/mc)