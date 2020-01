Helvetia unterschreibt UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren

St. Gallen – Helvetia hat Anfang Januar die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichnet. Die globale Investoreninitiative setzt sich für ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen ein.

Die Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia hat die von den Vereinten Nationen unterstützten «Prinzipien für verantwortliches Investieren» (PRI – United Nations-supported Principles for Responsible Investment) unterzeichnet. Damit bekennt sich Helvetia zu ihrer Verantwortung, aktiv für Umwelt- und Sozialthemen sowie Fragen einer guten Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – ESG) einzutreten und diese in den Anlageprozess zu integrieren. Seit 2017 analysiert die Gruppe mit einem ESG-Screening nahezu 90 Prozent der Finanzanlagen auf nicht-nachhaltige Investitionen.

Beitritt aus Überzeugung

Die PRI widerspiegeln die Grundwerte von Helvetia und entsprechen der Praxis, Nachhaltigkeitskriterien im Investment Management zur Erzielung einer nachhaltigen Rendite und für ein umfassendes Risikomanagement zu nutzen. André Keller, Chief Investment Officer von Helvetia, sagt: «Die Unterzeichnung der PRI unterstreicht unsere Überzeugung, dass wir als Investorin eine gesellschaftliche Verantwortung und treuhänderische Verpflichtung haben. Die Prinzipien reflektieren unsere Praxis, verantwortliches Investieren entlang von global geltenden Richtlinien umzusetzen – abgestimmt auf unser Geschäftsmodell und Portfolio».

Nachhaltigkeit in Investitionsentscheidungen zu integrieren, ist für die Stabilität und Wertentwicklung der Finanzmärkte von zentraler Bedeutung. Als langfristige Anlegerin steht Helvetia am Beginn der Investitionskette und sendet klare Signale an Unternehmen, Organisationen und Länder. Fiona Reynolds, CEO bei PRI, sieht der Zusammenarbeit mit Freude entgegen: «Wir freuen uns sehr, Helvetia als Unterzeichnerin der PRI begrüssen zu dürfen. Mit ihrem Beitritt als Signatory erkennt Helvetia an, wie wichtig es ist, ökologische, soziale und Governance-Faktoren in ihre Anlagestrategien einzubeziehen.» (Helvetia/mc)