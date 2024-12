Helvetia unterstützt den Eurovision Song Contest 2025 in Basel

Basel – Helvetia erwartet zusammen mit der Basler Bevölkerung mit Freude die Durchführung des Eurovision Song Contest 2025. Sie präsentiert sich bei diesem internationalen Kultur- und Lifestyle-Event als offizielle nationale Sponsorin. Im Rahmen dieses Engagements wird Helvetia ihren in diesem Jahr eröffneten Helvetia Campus für die ESC-Community öffnen und ihn während des Events zu einem Teil der Partymeile im Herzen der Stadt Basel verwandeln.

Nachdem sich die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt am 24. November 2024 mit einer klaren Zweidrittelmehrheit für die Austragung des ESC ausgesprochen haben, steht dem geplanten Grossevent in der Woche vom 12. bis 17. Mai 2025 nichts mehr im Weg. Das eindeutige Votum der Basler Bevölkerung freut auch Martin Jara, CEO Helvetia Schweiz: «Wir sind stolz, unseren Beitrag zu einem unvergesslichen Volksfest in der Stadt zu leisten. Einem Fest, das über die Grenzen von Basel und der Schweiz hinaus zeigt, dass Toleranz, Vielfalt und der kulturelle Austausch zwischen verschiedenen Kulturen von zentraler Bedeutung sind. Gerade für uns als international ausgerichtetes Unternehmen.»

Helvetia Campus heisst die ESC-Community herzlich willkommen

Es ist das Ziel von Helvetia, ihren neuen Campus an der St. Alban-Anlage in Basel für die Bevölkerung zu öffnen und diesen für eine Vielfalt von Veranstaltungen zugänglich zu machen. Dieses Versprechen nimmt das Versicherungsunternehmen auch im Rahmen des ESC zum Anlass, um auf dem Campus-Areal während der gesamten ESC-Woche vom 11. bis 17. Mai 2024 eine eigene Partymeile zu installieren. Dank seiner Lage an der Route von der St. Jakobshalle ins Basler Stadtzentrum ist der Helvetia Campus der ideale Standort für dieses Vorhaben. (Helvetia/mc/ps)