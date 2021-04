Helvetia Venture Fund beteiligt sich am deutschen Immobilienfinanzierer Baufi24

St. Gallen – Der Helvetia Venture Fund investiert in Baufi24, einen deutschen Immobilienfinanzierer. Das Fintech-Unternehmen ist Vorreiter bei der Digitalisierung der Customer Journey und zeichnet sich durch neuartige Ansätze in der Lead-Generierung aus. Mit den zusätzlichen Mitteln wird Baufi24 die Weiterentwicklung der eigenen Technologie vorantreiben und deutschlandweit das Filialnetz ausbauen.

Im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde beteiligt sich der Helvetia Venture Fund an Baufi24. Das Hamburger Fintech ist einer der führenden digitalen Immobilienfinanzierer in Deutschland. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und positioniert sich seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von rund 450 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, seinen Kundinnen und Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringerem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot ergänzt Baufi24 durch derzeit 60 franchisebetriebenen Filialen für eine persönliche Beratung vor Ort oder per Video. Zur Baufi-Gruppe gehört auch das B2B-Unternehmen FinLink, das mit seiner Tech-Plattform CRM-Dienstleistungen für den Vertrieb von Baufinanzierungen anbietet.

An der Finanzierungsrunde beteiligt sich neben dem Helvetia Venture Fund auch btov. Mit den zusätzlichen Mitteln wird Baufi24 die smarte Technologie weiter vorantreiben und das eigene Filialnetz deutschlandweit ausbauen.

Neuartige Ansätze bei der Lead-Generierung

Ein wesentlicher Kosten- und Erfolgsfaktor bei der Baufinanzierung ist die Lead-Generierung. Hier verfolgt Baufi24 neuartige Ansätze und setzt auf künstliche Intelligenz, um die optimalen Parameter für die Lead-Generierung festzulegen. «Mit MoneyPark ist der Schweizer Technologieführer für Immobilienfinanzierung bereits Teil der Helvetia Gruppe. Durch das Investment in Baufi24 ergeben sich interessante Austauschmöglichkeiten für beide Seiten», erklärt Patrick Scherrer, Head Strategy & M&A von Helvetia. Tomas Peeters, CEO von Baufi24, ergänzt: «Mit dem Helvetia Venture Fund und btov haben wir zwei starke Investoren an Bord, um die Entwicklung unserer smarten und innovativen Technologie weiter voranzutreiben.» (Helvetia/mc/ps)