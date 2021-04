Helvetia versichert Schweizer Auto des Jahres über digitale Kanäle

Basel – Helvetia geht mit dem schwedischen Hersteller von Elektroautos Polestar eine Kooperation im Markt Schweiz ein. Dabei rückt die Kunden-Convenience ins Zentrum. Die Motorfahrzeugversicherung von Helvetia kann neu direkt über die digitale Verkaufsplattform von Polestar abgeschlossen werden.

Ende 2020 wurde die vollelektrische Fliessheck-Limousine Polestar 2 von einer hochkarätigen Fachjury zum «Schweizer Auto des Jahres» 2021 gekürt. Die junge Marke Polestar ist ein Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo Cars und Geely. Im Markt Schweiz setzt das Unternehmen seit dem 12. April 2021 auf eine Partnerschaft mit Helvetia.

Direkte Anbindung an digitale Verkaufskanäle

Kundinnen und Kunden können ihr Elektroauto auf der Website von Polestar nach ihren Wünschen konfigurieren. Nach der Zusammenstellung des Fahrzeugs besteht die Möglichkeit, direkt auf digitalem Weg die Versicherung für das Fahrzeug abzuschliessen. Hierbei werden die User auf eine Landingpage von Helvetia geleitet. Damit ist Helvetia an der Stelle präsent, wo das Versicherungsbedürfnis entsteht. Kundinnen und Kunden profitieren von einer passgenauen Versicherungslösung und einer einfachen Abwicklung. Das Beispiel steht stellvertretend für die Kunden-Convenience, der sich Helvetia mit der neuen Strategie helvetia 20.25 noch stärker annimmt. So sagt Tilo Schroiff, Head International Automotive Business bei Helvetia: «Die Kooperation mit Polestar steht für die Einfachheit beim digitalen Versicherungsabschluss und die vielen Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Autohersteller und Versicherung.»

Positionierung im rasant wachsenden Markt der Elektromobilität

«Helvetia verfügt bereits über zahlreiche internationale Partnerschaften im Automotive-Bereich. Dank Polestar ebnen wir im Sinne von ‹think globally, act locally› den Weg für solche Kooperationen in der Schweiz», meint Tilo Schroiff. Mit Polestar gewinnt Helvetia jetzt eine wichtige Automotive-Kooperation im heimischen Markt. Weil sich Elektrofahrzeuge auch in der Schweiz immer stärker etablieren, positioniert sich Helvetia so in einem attraktiven Marktumfeld. Polestar ist der Beginn für den weiteren Ausbau von Helvetia Automotive – gerade im Segment der Elektromobilität. (Helvetia/mc/ps)