Helvetia YOUniverse passt sich den Bedürfnissen junger Menschen an

Basel – Helvetia lanciert eine neue Versicherung für junge Erwachsene namens «YOUniverse», die sich den Bedürfnissen der Kundschaft anpasst: Kundinnen und Kunden sind frei bei der Auswahl der Bausteine und können diese flexibel und individuell ausgestalten. Das ist einzigartig auf dem Schweizer Markt. Zudem profitieren sie von Angeboten, die es so noch nicht gibt – oder kennen Sie eine Versicherung, welche die Wiederholungskosten für eine verpatzte Prüfung während der Aus- oder Weiterbildung deckt?

Helvetia YOUniverse stellt die Bedürfnisse junger Menschen in den Mittelpunkt. Ob bei Aus- und Weiterbildungen, auf der Weltreise oder beim Auszug aus dem Elternhaus: Junge Menschen leben Flexibilität und lieben Freiheiten. Sie schliessen die Versicherungen und Services ab, die sie gerade brauchen – und die Bedürfnisse verändern sich laufend. Mit Helvetia YOUniverse, für Kundinnen und Kunden zwischen 14 und 27 Jahren, lassen sich die Bausteine Serviceleistungen, Hausrat, Privathaft, Assistance, Rechtsschutz, Mietkaution und Erwerbsunfähigkeitsrente je nach Lebenssituation individuell zusammenstellen. Starre Lösungen, bei denen nur Jugendrabatte angeboten werden, sind damit Geschichte.

Individuelle Bausteine und Angebote, die es noch nicht gibt

Adrian Kollegger, Leiter Nicht-Leben Helvetia Schweiz, erklärt: «Es gibt Versicherungen für junge Erwachsene, die fertige Paketlösungen beinhalten. So müssen sich junge Menschen beispielsweise zwischen der Lösung A, B oder C entscheiden. Aber was ist, wenn alle drei Optionen nicht passen? Uns ist es wichtig, völlige Freiheit bei der Auswahl der verschiedenen Bausteine und so passgenaue Lösungen zu bieten. Das entspricht unseren strategischen Ambitionen von helvetia 20.25, Massstäbe bei der Kunden-Convenience zu setzen. Auch für junge Menschen.»

Die wichtigsten Vorteile von Helvetia YOUniverse auf einen Blick:

Starres Versicherungsprodukt? Nein, Helvetia YOUniverse passt sich dem Leben an.

Kundinnen und Kunden können die Bausteine ganz nach ihren Bedürfnissen individuell und flexibel ausgestalten – je nach Lebenssituation, in der sie sich gerade befinden.

Prüfung verhauen? Helvetia übernimmt die Wiederholungskosten.

Das Fremdsprachendiplom, Studium oder Weiterbildung – gerade in jungen Jahren gibt es viele Prüfungssituationen, die einen unter Druck setzen. Wer eine Prüfung nicht besteht, muss sich mit Helvetia YOUniverse nicht mehr um die Finanzierung der Wiederholungskosten sorgen. Die Assistance-Versicherung kommt dafür auf. Ausserdem: Muss eine Aus- oder Weiterbildung wegen eines Unfalls oder einer Krankheit unterbrochen werden, erstattet Helvetia die bereits bezahlten Kosten zurück.

Keine Umzugskartons? Helvetia liefert sie an die Haustür.

Einer der wichtigsten Lebensmomente im jungen Alter ist der Auszug von Zuhause. Wer die erweiterten Serviceleistungen in Helvetia YOUniverse abschliesst, kann via Chatbot Clara auf der Website von Helvetia Umzugskartons bestellen. Sie werden bequem vor die Türe geliefert.

Welt retten? Nein, aber einen kleinen Beitrag für den Schutz und die Prävention im eigenen Land leisten.

Nachhaltigkeit liegt der jungen Generation am Herzen. Einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz leistet Helvetia mit ihrem Engagement für Schutzwälder. Diese leisten einen oft unterschätzten Beitrag zum Schutz von Menschen, Bauten, Wander- und Verkehrswegen – vor allem gegen die Gefahren Steinschlag, Erdrutsch, Murgang und Lawinen. Mit YOUniverse lässt Helvetia Kundinnen und Kunden an diesem Engagement partizipieren: Für jeden Abschluss einer Helvetia YOUniverse wird ein Baum in einem der ausgewählten Schutzwälder gepflanzt. Im Übrigen werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) nur noch digital bereitgestellt. Auch der Vertrag kann per Knopfdruck via SMS oder E-Mail abgeschlossen werden. Das ist nicht nur bequem, sondern schont auch die Umwelt.

Auf der Website von Helvetia YOUniverse finden sich weitere Informationen zu attraktiven Vorteilen in der Helvetia Community. Zudem bietet sie Interessierten die Möglichkeit, in einem Online-Check ihren Versicherungsbedarf in nur drei Minuten zu überprüfen. (Helvetia/mc/ps)