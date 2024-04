Helvetica senkt Verwaltungsgebühr für alle Helvetica Fonds

Zürich – Helvetica gibt eine wesentliche Änderung der Gebührenstruktur bekannt und senkt die Verwaltungsgebühr in allen drei Helvetica Fonds rückwirkend per 1. Januar 2024.

Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund): Von bisher 0,70 Prozent auf 0,60 Prozent für 2024 und danach auf 0,65 Prozent

Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund): Von bisher 0,70 Prozent auf 0,65 Prozent

Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund): Von bisher 0,70 Prozent auf 0,45 Prozent

Das Management-Team von Helvetica hat sich intensiv mit der strategischen Ausrichtung des HSC Fund, des HSO Fund und des HSL Fund beschäftigt. Auf der Grundlage eingehender Analysen der Marktbedingungen und eines Benchmarking-Vergleichs mit Peers hat das Management-Team beschlossen, die Gebührenstruktur in allen Fonds deutlich zu verändern.

Die Senkung aller Verwaltungsgebühren von bisher 0,70 Prozent tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Die Verwaltungsgebühr im HSC Fund wird für 2024 auf 0,60 Prozent und ab 2025 auf 0,65 Prozent gesenkt. Im HSO Fund wird die Verwaltungsgebühr direkt ab 2024 auf 0,65 Prozent gesenkt. Für den HSL Fund wird die Verwaltungsgebühr ab 2024 deutlich um 25 Basispunkte auf 0,45 Prozent gesenkt. Diese Massnahme soll die Position des HSL Fund am Markt festigen und das Wertversprechen stärken. Diese Kostensenkung macht die Fonds wettbewerbsfähiger und attraktiver für bestehende und potenzielle Anleger.

Das Management-Team von Helvetica ist überzeugt, dass diese Anpassung ein wichtiges Signal an den Markt und an die Anleger sendet: «Mit der Senkung der Verwaltungsgebühr unterstreichen wir unser Engagement für die Interessen unserer Anleger und unser Vertrauen in die langfristigen Strategien der Fonds», erklärt Marc Giraudon, CEO. (Helvetica/mc/ps)