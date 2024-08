Hevolution Foundation und Dolby Family Ventures beteiligen sich an der 2. Serie A-Finanzierung von Vandria

Lausanne – andria SA, ein Unternehmen, das an der Spitze der mitochondrialen Therapeutika steht und erstklassige niedermolekulare Mitophagie-Induktoren entwickelt, gab den zweiten Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung bekannt, wodurch sich der bisher eingeworbene Gesamtbetrag auf 30,7 Mio. USD (28,3 Mio. CHF) erhöht. Hevolution Foundation und Dolby Family Ventures schlossen sich dem federführenden Gründungsinvestor ND Capital an.

Vandria entwickelt erstklassige niedermolekulare Mitophagie-Induktoren gegen ein neuartiges Ziel, um Zellen zu verjüngen und altersbedingte und chronische Krankheiten zu behandeln.

Die Hevolution Foundation konzentriert sich auf Investitionen in innovative Wissenschaft zur Unterstützung des gesunden Alterns. Dolby Family Ventures investiert im Bereich Biowissenschaften in Unternehmen der frühen Phase der Präzisionsneurowissenschaften und in Plattformunternehmen. Im Zusammenhang mit der Finanzierung wird Jens Eckstein, Investment Partner bei der Hevolution Foundation, dem Vorstand von Vandria beitreten.

Jens Eckstein, Investment Partner bei der Hevolution Foundation: «Wir sind begeistert von dem Potenzial der Mitophagie als neuem therapeutischen Ansatz mit stark krankheitsmodifizierenden Effekten für eine alternde Weltbevölkerung, die mit kognitiven Beeinträchtigungen, Alzheimer und Parkinson zu kämpfen hat. Die Pipeline von Vandria bietet ein noch breiteres Potenzial zur Behandlung anderer altersbedingter und chronischer Erkrankungen von Muskeln, Lunge und Leber. Diese Investition steht im Einklang mit unserer Aufgabe, Innovationen zu finanzieren, die dazu beitragen, den Übergang von der Lebensspanne zur Gesundheitsspanne zu beschleunigen, so dass alle Menschen länger ein gesundes Leben führen können.»

Sourav Kole, Managing Director, Dolby Family Ventures: «Angesichts der Assoziation von Mitophagie mit Neurodegeneration und anderen Erkrankungen und Vandrias robusten präklinischen Daten, die neuroprotektive Effekte und das Potenzial zur Verbesserung der Kognition zeigen, freuen wir uns, in das Unternehmen zu investieren, um dieses Potenzial in klinischen Studien zu demonstrieren.»

Seit dem Abschluss der ersten Serie A im Dezember mit 20,6 Mio. USD (18 Mio. CHF), die von ND Capital und einem kleinen Syndikat privater Investoren unterstützt wurde, hat Vandria rasche Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat seine Plattform und sein Portfolio weiterentwickelt und sein führendes Programm, VNA-318, einen patentgeschützten, hirngängigen, erstklassigen Mitophagie-Induktor, vorangetrieben. VNA-318 wird in den kommenden Wochen in Europa in die klinische Erprobung gehen.

Neben der Eigenkapitalfinanzierung hat sich Vandria eine prestigeträchtige, nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von CHF 4,2 Mio. gesichert: zwei Innosuisse-Stipendien zur Unterstützung von VNA-318 und ein Eurostars-Stipendium zur Unterstützung der Generierung präklinischer Daten für Mitophagie-Wirkstoffkandidaten in Vandrias Muskelprogramm.

Klaus Dugi, CEO von Vandria: «Ich freue mich sehr, dass Hevolution Foundation und Dolby Family Ventures zusammen mit ND Capital unsere Umwandlung in ein Unternehmen in der klinischen Phase unterstützen. Diese Finanzierung wird uns in die Lage versetzen, die klinische Entwicklung weiter voranzutreiben und mit den Mitteln aus der Serie A die Phase-1-Studie für VNA-318 mit einer einzigen aufsteigenden Dosis (Single Ascending Dose, SAD) und einer mehrfachen aufsteigenden Dosis (Multiple Ascending Dose, MAD) abzuschließen und im Jahr 2025 drei parallele Phase-1b/-2a-Wirksamkeitsstudien zu beginnen, vorbehaltlich positiver Fortschritte in der Phase 1 und behördlicher Genehmigungen.»

Über Mitophagie und VNA-318

Vandria entdeckt und entwickelt Inhibitoren eines neuartigen Targets, das sowohl zur Induktion der Mitophagie – der selektiven Entfernung und dem Ersatz geschädigter Mitochondrien – als auch zu entzündungshemmenden Wirkungen führt. Das Zielmolekül steht in engem genetischen Zusammenhang mit mehreren menschlichen Krankheiten.

In präklinischen Studien hat Vandria’s führender Kandidat, VNA-318, durchweg gezeigt, dass er akut das Gedächtnis und die Lernfähigkeit verbessert. Darüber hinaus hat VNA-318 starke krankheitsmodifizierende Effekte in Modellen der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit. Toxizitätsstudien haben gezeigt, dass VNA-318 ein breites Sicherheitsfenster aufweist.

VNA-318 wird für Patienten mit ZNS- und neurodegenerativen Erkrankungen im Frühstadium entwickelt und soll die kognitiven Fähigkeiten verbessern und das Fortschreiten des Gedächtnisverlustes begrenzen. Der Weltmarkt für die Alzheimer-Krankheit allein wird auf 7,6 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2035 mit einer CAGR von 12 % wachsen, angetrieben durch eine alternde Bevölkerung, eine verbesserte Diagnose und ein wachsendes Bewusstsein und Verständnis für die Krankheit und ihre Auswirkungen.

Neben VNA-318 verfügt Vandria über eine Pipeline anderer Mitophagie-induzierender kleiner Moleküle, die den ungedeckten medizinischen Bedarf bei Muskel-, Lungen- und Leberkrankheiten decken sollen.

Ein Patent auf die Zusammensetzung von VNA-318 und anderen Verbindungen wurde vom US-Patentamt erteilt. (Vandria/mc/hfu)

Vandria