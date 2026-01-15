HIAG platziert erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen

Basel – Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 7.0 Jahren und einem Coupon von 1.34%. Die Liberierung erfolgt per 18. Februar 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet.

HIAG konnte von einem guten Marktumfeld profitieren und durch die Emission die durchschnittliche Laufzeit der Finanzierungen verlängern. Die beiden Green Bonds und die im Sommer 2023 lancierte nachhaltig ausgerichtete Syndikatskreditline über CHF 500 Millionen stehen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von HIAG und unterstreichen das Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt.

Als Joint Lead Manager fungierten Raiffeisen Schweiz und die Basler Kantonalbank. Der Handel des Green Bonds an der SIX Swiss Exchange ist beantragt. (HIAG/mc/hfu)