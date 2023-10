Hypothekarbank Lenzburg AG lanciert neues Angebot für digitale Assets und Krypto-Banking

Lenzburg – Bei der Hypothekarbank Lenzburg können ab sofort digitale Assets auf einer öffentlichen Blockchain sicher verwahrt werden. Einen ersten Anwendungsfall realisiert die Bank mit der RealUnit Schweiz AG.

Die Hypothekarbank Lenzburg hat ihre Organisationsstruktur und das Kernbankensystem Finstar so erweitert, dass sie nun Dienstleistungen für digitale Assets anbieten kann. Den Anfang macht sie mit dem Verwahrungsangebot für digitale Registerwertrechte ausgewählter Partnerfirmen, die auf der Ethereum-Blockchain emittiert wurden. Solche Token können ab sofort bei der Bank sicher aufbewahrt werden. Mit dem neuen Angebot erweitert die Bank ihr Tätigkeitsfeld und etabliert den neuen Geschäftsbereich Krypto-Banking. «Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet und freuen uns, dass wir nun mit einem ersten Angebot für digitale Assets starten können», sagt Reto Huenerwadel, Leiter Marktleistungen bei der Hypothekarbank Lenzburg.

Die Schweizer Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG nutzt den neuen Service der Hypothekarbank Lenzburg für die Verwahrung der digitalen Aktientoken, die von ihr über die Schweizer Plattform aktionariat.com herausgegeben werden. Anlegerinnen und Anleger von RealUnit, die sich für die Verwahrungsoption bei der Hypothekarbank Lenzburg entscheiden, eröffnen bei der Bank ein Wertschriftendepot mit einer Wallet im Hintergrund. In diese können die RealUnit-Aktientoken eingebucht werden. Die sichere Aufbewahrung der Private Keys wird somit von der Hypothekarbank Lenzburg in einem regulierten Rahmen übernommen. Die RealUnit-Aktientoken können zudem über die Smart-Contract-Marktlösung der RealUnit gekauft und verkauft werden. Die technische Umsetzung dafür stammt von der Schweizer Blockchain-Firma Aktionariat AG.

Token-Verwaltung über E-Banking

Die Aktientoken der RealUnit Schweiz AG repräsentieren digitale Beteiligungsrechte an der Anlagelösung der RealUnit Schweiz AG, die hauptsächlich in Sachwerte investiert. «Mit der Verwahrung bei der Hypothekarbank Lenzburg haben die Eigentümerinnen und Eigentümer der Token sämtliche Vorteile der Wertaufbewahrung bei einer regulierten Schweizer Bank», sagt Huenerwadel. «Die Investierenden müssen sich insbesondere nicht mehr um das Risiko eines Verlusts des Private Key kümmern», so Huenerwadel.

Die Aktientoken können wie herkömmliche Aktien oder andere Wertschriften über das E-Banking der Hypothekarbank Lenzburg verwalten werden. «Wir stellen sicher, dass die technischen Anforderungen für die Verwahrung der digitalen Registerwertrechte unter Berücksichtigung aller rechtlicher Aspekte erfüllt sind. Die Dienstleistung steht auch anderen Emittenten von Aktientoken zur Verfügung», sagt Huenerwadel.

Vorteile für Investierende

«Der neue Verwahrungsservice der Hypothekarbank Lenzburg bietet für Investierende klare Vorteile im Vergleich zur selbständigen Verwahrung von Token über eine Self-Custody-Wallet. Wir freuen uns sehr, unseren Anlegerinnen und Anlegern diese innovative Lösung anbieten zu können», sagt Dani Stüssi, CEO von der RealUnit Schweiz AG.

«Die hier präsentierte Lösung ist eine der ersten ihrer Art. Viele Banken tun sich immer noch schwer im Umgang mit der Blockchain-Technologie. Das Angebot der Hypothekarbank Lenzburg setzt einen neuen Standard und ist auch für andere Emittenten von Aktientoken interessant», sagt Nicola Plain, CEO von der Aktionariat AG. (Hypothekarbank Lenzburg/mc/hfu)