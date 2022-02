Hypothekarbank Lenzburg versendet die notwendigen Unterlagen zur Durchführung der Generalversammlung 2022

Lenzburg – Die Hypothekarbank Lenzburg AG verschickt am Donnerstag, 17. Februar 2022, die notwendigen Unterlagen zur Durchführung der 153. ordentlichen Generalversammlung zusammen mit den detailliert formulierten Traktanden und der Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021 an ihre Aktionärinnen und Aktionäre.

Die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021 und der vollständige Geschäftsbericht 2021 sowie die Jahresrechnung nach den «True and Fair View»-Prinzipien sind per sofort, entsprechend den Richtlinien der Schweizer Börse (SIX) zur Ad hoc-Publizität, unter www.hbl.ch/finanzberichte zum Download bereit. Gedruckte Exemplare sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 21. Februar 2022 am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG zur Einsichtnahme auf.

Die 153. ordentliche Generalversammlung findet am Samstag, 19. März 2022, um 09.00 Uhr, am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg und ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Fakten zur Hypothekarbank Lenzburg AG:

1868 in Lenzburg gegründet

Selbstständige Aktiengesellschaft mit Kotierung an der Schweizer Börse SIX (Valorensymbol HBLN)

Mitarbeitende 312 (Vollzeitäquivalent, Stand 31.12.2021), Lernende 18

Bilanzsumme (Stand 31.12.2021): CHF 6’448 Mio.

Jahresgewinn 2021: CHF 18.3 Mio.

Aktienkapital: CHF 18.7 Mio., eingeteilt in 72’000 Aktien zu CHF 260 Nennwert

Jahresendkurs 2021: CHF 4‘220 (Jahreshöchst CHF 4‘420/Jahrestiefst CHF 4‘060)

Antrag zur Gewinnverwendung 2021: Dividendenausschüttung CHF 115 pro Aktie

(Hypothekarbank Lenzburg/mc/ps)