IG Bank SA seit 10 Jahren in der Schweiz lizenziert

Genf / Zürich – Die IG Bank SA, spezialisiert auf Trading-Dienstleistungen, feiert ihr 10-jähriges Bestehen als lizenzierte Bank in der Schweiz. Dieser Meilenstein fällt in eine Zeit erheblicher Veränderungen in der Schweizer Bankenlandschaft, vor allem durch den Aufstieg digitaler Banken, die sich auf Trading spezialisiert haben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die IG Bank SA erfolgreich auf Veränderungen im Finanzsektor reagiert und sich kontinuierlich an technologische Entwicklungen und neue Kundenbedürfnisse angepasst. In den letzten zehn Jahren etablierten sich in der Schweiz eine Vielzahl von Fintech-Lösungen und digitalen Banken, die verstärkt auf innovative Trading-Plattformen und Dienstleistungen für eine technologieaffine Kundschaft setzten.

«Dieses 10-jährige Jubiläum markiert einen wichtigen Meilenstein, den wir durch die Schaffung erstklassiger Trading-Plattformen, praxisnaher Ausbildung und umfassender Unterstützung erreicht haben», betont Fouad Bajjali, der die IG Bank SA seit ihrer Gründung im Jahr 2014 als CEO führt. «Unser Engagement für Qualität und Innovation ist der Grundstein für unseren Erfolg in diesem dynamischen Markt.»

Die IG Bank SA hat einen starken Kundenzuwachs verzeichnet, insbesondere während der Pandemie, als die Trading-Aktivitäten neue Höhenpunkte erreichten. Dieses Wachstum unterstreicht die Resilienz der Bank und ihre Fähigkeit, auch in herausfordernden Zeiten die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Ein bedeutender Erfolg in der Geschichte der Bank ist die Eröffnung ihrer zweiten Niederlassung in Zürich im Jahr 2018. Diese Erweiterung ermöglichte es der IG Bank SA, ihre Präsenz in der gesamten Schweiz auszubauen und ihr Engagement für einen ausgeprägten und hochwertigen Kundenservice weiter zu stärken.

Durch die Analyse von Daten aus zehn Jahren hat die IG Bank SA wertvolle Erkenntnisse über ihre Kunden gewonnen. Die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen dominiert und macht fast 30 Prozent der Erst-Trader aus, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen mit 25 Prozent. Dies entspricht dem Branchendurchschnitt von 37 bis 44 Jahren. Zu den Hauptfaktoren für diesen Trend zählen die angesammelten finanziellen Mittel und vorhandene Erfahrung im Treffen fundierter Entscheidungen.

Den Geschlechterunterschied weiter verringern

Obwohl Männer derzeit im Trading-Sektor dominieren, ist die Zahl der Traderinnen in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen. «Der Anteil der ersten Trades von weiblichen Kunden ist in den letzten vier Jahren (nach Covid) von 7 Prozent auf etwa 15 Prozent gestiegen», stellt Dorothée Borca Dumortier, Chief Commercial Officer IG Bank, fest. «Wir freuen uns darauf, in den nächsten 10 Jahren aktiv zur Reduzierung des Geschlechterunterschied im Trading beizutragen.»

Als Finanzinstitut, das sich ethischen Grundsätzen verschrieben hat, engagiert sich die IG Bank SA aktiv in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Bank ist sich ihrer Verantwortung bewusst, nachhaltige Praktiken zu fördern und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Innovation steht im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit der IG Bank SA. Die Bank beabsichtigt, ihr Produktportfolio weiter auszubauen, um ihren Kundinnen und Kunden ausgereifte Finanztools und Dienstleistungen für ihre Investitionen anbieten zu können. Das Engagement für Innovation entspricht den allgemeinen Entwicklungen im Schweizer Bankensektor, wo digitale Transformation und kundenorientierte Lösungen zunehmend zum Standard werden.

Die IG Bank SA feiert diesen bedeutenden Meilenstein und bekräftigt ihr Engagement, erstklassige Trading-Dienstleistungen zu bieten, die Finanzkompetenz zu fördern und ihre Kunden auf ihrem finanziellen Weg zu unterstützen. Der Erfolg der Bank in den letzten zehn Jahren bildet eine solide Grundlage für künftiges Wachstum und einen nachhaltigen Beitrag zum hervorragenden Ruf des Schweizer Finanzsektors. (IG Bank/mc/ps)

Über IG Bank SA

IG Bank SA ist eine in der Schweiz lizenzierte Bank, die sich auf Trading-Dienstleistungen spezialisiert hat. Die 2014 gegründete Bank bietet ihren Kunden hochmoderne Trading-Plattformen, umfassende Schulungsangebote und personalisierten Support. Mit Niederlassungen in Genf und Zürich ist die IG Bank SA bestrebt, Tradern und Anlegern in der ganzen Schweiz einen einzigartigen Service und innovative Finanzlösungen zu bieten.