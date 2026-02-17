Igor Djurdjevic neu in der Geschäftsleitung der Incore Bank AG

Schlieren – Die Schweizer Techbank Incore Bank AG beruft Igor Djurdjevic per 1. Februar 2026 als Head of Corporate Services in die Geschäftsleitung. Er ergänzt das Führungsgremium als viertes Mitglied und verantwortet künftig die Bereiche Risk Control, Compliance, Finance und Legal.

Igor Djurdjevic übernimmt die Funktion von René Hertach, der den Bereich Corporate Services aufgebaut hat und per Ende Januar 2026 in den Ruhestand getreten ist.

Igor Djurdjevic verfügt über langjährige Führungserfahrung in den Bereichen Risk Control und Compliance bei verschiedenen Schweizer Privatbanken. Zuletzt war er in leitender Funktion bei der Bergos Privatbank tätig. Er hält einen Masterabschluss in Finance der Universität Zürich.

In seiner neuen Rolle wird Djurdjevic die strategische Steuerung der Corporate-Services-Funktionen übernehmen. Ein Schwerpunkt liegt auf der konsequenten Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie auf der Weiterentwicklung effizienter und regelkonformer Finanz- und Kontrollprozesse.

Mark Dambacher, CEO Incore Bank AG, sagt zur Ernennung: «Mit Igor Djurdjevic gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit fundierter Erfahrung im regulatorischen Umfeld. Seine Fachkompetenz und sein Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden werden die nachhaltige Weiterentwicklung der Incore Bank gezielt unterstützen.»

Auch Igor Djurdjevic äussert sich zu seiner neuen Funktion: «Ich freue mich darauf, die Incore Bank AG in einer Phase der weiteren Entwicklung zu unterstützen. Mein Fokus liegt auf stabilen, effizienten und regulatorisch einwandfreien Prozessen als Grundlage für nachhaltiges Wachstum.»

Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung stärkt die Incore Bank AG ihre Führungsstruktur und unterstreicht ihren Anspruch auf hohe regulatorische Qualität und verantwortungsvolle Unternehmensführung. (Incore Bank/mc/ps)