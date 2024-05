Ikerian sichert sich 5,65 Mio Franken für die Beschleunigung von Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen durch KI

Bern – Die Ikerian AG und ihre Tochtergesellschaft RetinAI U.S. Inc., Entwickler von Softwarelösungen für medizinisches Bild- und Datenmanagement und künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, haben ihre Serie-A-Erweiterungsfinanzierung in Höhe von umgerechnet 5,65 Mio Franken mit neuen und bestehenden Investoren erfolgreich abgeschlossen.

Die letzte Finanzierungsrunde wurde vom strategischen Investor, dem Corporate Venture Capital Arm von Topcon Healthcare, Inc. angeführt. Beim ersten Abschluss im Jahr 2023 kam die Zürcher Kantonalbank (ZKB) als neuer Investor hinzu, neben bestehenden Seed- und Series-A-Venture-Firmen, dem btov Industrial Technologies Fund, der von Matterwave Ventures verwaltet wird, Verve Ventures und privaten Investoren.

‍Unternehmensumstrukturierung abgeschlossen

Als Teil der Finanzierung und zur Erleichterung der Entwicklung und des Wachstums hat das Unternehmen seine 2023 begonnene Unternehmensumstrukturierung abgeschlossen, um die Entwicklung über die Ophthalmologie hinaus voranzutreiben, wobei die RetinAI Medical AG in Ikerian AG umbenannt wird und die hundertprozentige Tochtergesellschaft RetinAI U.S. Inc. sich auf den Ophthalmologiemarkt konzentriert.

RetinAI ist ein kommerzielles Ophthalmologie-Unternehmen mit wachsenden Umsätzen, das sein Produktangebot für Pharma- und Biowissenschaftsunternehmen sowie für augenärztliche und optometrische Kliniken weiter ausbaut. Das Unternehmen erweitert seine Real-World Evidence (RWE)-Datenbank für Augenkrankheiten, einschliesslich geografischer Atrophie (GA), neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und diabetischer Retinopathie (DR), bei denen Augen-Biomarker eine Rolle bei der Diagnose und Krankheitsüberwachung spielen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Bewertung der realen Ergebnisse in verschiedenen Patientenpopulationen auf der Grundlage von KI-Erkenntnissen über diese Biomarker.

Erste beachtliche Erfolge

RetinAI hat bis heute beachtliche Erfolge erzielt. Es unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Retina Consultants of America (RCA) und hat mit grossen Pharmaunternehmen wie Boehringer Ingelheim, Janssen (ein J&J-Unternehmen) und Novartis zusammengearbeitet. Im Februar 2024 betrat das Unternehmen einen neuen Markt, indem es seine Plattform RetinAI Discovery® Clinics für augenärztliche und optometrische Kliniken in ganz Europa einführte und eine Basis für KI-gesteuerte Workflows für das Patientenmanagement schuf. RetinAI Discovery® und die KI-Modelle des Unternehmens haben fünf Zulassungen erhalten, darunter die 510(k)-Zulassung der FDA für die Datenmanagement-Plattform für den klinischen Einsatz und die Integration in Kliniken in den USA und in der Europäischen Union.

‍Mit dieser Erweiterung der Serie A erhöht sich das gesamte eingeworbene Eigenkapital einschliesslich der Seed- und der Serie-A-Runde auf USD 11,66 Mio. (CHF 10,66 Mio.). Das Unternehmen hat seine Serie-B-Finanzierung eingeleitet, um weiteres Wachstum und Entwicklung zu finanzieren, einschliesslich neuer Expansionsmöglichkeiten ausserhalb der Ophthalmologie. (Ikerian/mc/hfu)

Ikerian