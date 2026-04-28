Luzern – Der Markt für Sammleruhren zieht seit Jahren Investoren an, die nach stabilen Sachwerten suchen. Im Jahr 2026 lässt das Interesse an Vintage-Modellen nicht nach, und einige Referenzen erreichen Preise, die deutlich über denen von vor einigen Jahren liegen. Eine gut gewählte Uhr kann ihren Wert nicht nur erhalten, sondern systematisch steigern. Das Wichtigste bleibt die Wahl einer renommierten Marke, der richtigen Referenz sowie einer sicheren Bezugsquelle.

Genau deshalb richten immer mehr Sammler ihr Augenmerk auf das Angebot von Prime SwissTime, wo sorgfältig ausgewählte Luxus- und Sammleruhren erhältlich sind. Marktexperten sind sich einig über drei Marken, die seit Jahren einen hohen Anlagewert halten: Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet.

Warum werden Vintage-Uhren als Investition betrachtet?

Luxusuhren in historischen Versionen wurden in begrenzten Serien hergestellt und besitzen oft charakteristische Merkmale, die in neuen Kollektionen nicht mehr zu finden sind. Gerade die Seltenheit, die Geschichte des Modells und der Erhaltungszustand beeinflussen den steigenden Sammlerwert.

Besonderes Augenmerk legen Sammler derzeit auf Neo-Vintage-Modelle, also Uhren aus den 80er, 90er und 2000er Jahren. Dies sind Modelle, die klassische Proportionen und den Charme vergangener Jahre mit moderner Zuverlässigkeit (Saphirglas, robustere Uhrwerke) verbinden.

Auf dem Investmentmarkt für Luxusuhren zählen vor allem:

Markenbekanntheit und ihre Geschichte,

limitierte Stückzahlen,

Originalkomponenten und Dokumentation,

guter technischer und optischer Zustand.

Sammler suchen immer häufiger nach geprüften Händlern, die Uhren nach einer Echtheitsprüfung und in entsprechendem Zustand anbieten. In diesem Kontext ist die Selektion der bei Prime SwissTime verfügbaren Modelle von Bedeutung, da das Angebot Luxusuhren mit bestätigter Herkunft umfasst.

Rolex – der Klassiker des Sammlermarktes

Rolex bleibt seit Jahren eine der sichersten Investitionsentscheidungen. Die Marke genießt eine enorme Bekanntheit, und ihre Modelle aus den vergangenen Jahrzehnten sind bei Sammlern sehr begehrt.

Besonders interessant erweisen sich zum Beispiel die Rolex Submariner (Ref. 14060 und 16610):

Ref. 14060 (No-Date): Produziert ab den späten 80er Jahren. Sie gilt als die letzte «echte» Submariner mit durchbohrten Hörnern (drilled lugs), was den Bandwechsel erleichtert.

Ref. 16610 (Date): Eine Ikone der 90er Jahre, ausgestattet mit dem unverwüstlichen Kaliber 3135. Ältere Exemplare haben noch Tritium-Zifferblätter, die mit der Zeit eine cremefarbene Patina annehmen.

Diese Modelle erscheinen regelmäßig auf Auktionen und erzielen Preise, die ihren Status als Wertanlage bestätigen. Ältere Rolex-Referenzen zeichnen sich durch Zifferblattdetails, andere Gehäusefinishs oder eine einzigartige Patina aus, die für Sammler einen hohen Wert darstellt.

Patek Philippe – die uhrmacherische Elite

Wenn von Uhren als Sammlerobjekten die Rede ist, fällt der Name Patek Philippe fast immer. Die Marke hat ihren Ruf über 180 Jahre lang aufgebaut und gilt als einer der bedeutendsten Hersteller der Haute Horlogerie. Diese Uhren aus der Neo-Vintage-Ära markieren die Rückkehr zur absoluten Meisterschaft der Uhrmacherkunst mit Komplikationen nach der Quarzkrise.

Das größte Interesse der Investoren wecken vor allem die Modelle: Perpetual Calendar (Ref. 3940), Nautilus (Ref. 3800), Chronograph (Ref. 3970) oder Calatrava (Ref. 3919).

Modelle dieser Marke finden sich ebenfalls im Angebot von Prime SwissTime, wo Sammler sorgfältig ausgewählte Premium-Uhren finden können.

Audemars Piguet – Investition in eine Design-Ikone

Die dritte Marke, die häufig von Investoren genannt wird, ist Audemars Piguet. In der Zeit von den 80er bis zu den 2000er Jahren experimentierte diese Marke mit klassischen Komplikationen auf eine Weise, die heute Sammler begeistert, die nach Eleganz und Handwerkskunst suchen. Besondere Popularität erlangte die Royal Oak Linie, die in den 70ern von Gérald Genta entworfen wurde, aber in den 80ern und 90ern ihre Triumphe feierte.

Die Royal Oak veränderte die Wahrnehmung von luxuriösen Sportuhren. Die charakteristische achteckige Lünette und das integrierte Armband sorgen dafür, dass ältere Modelle dieser Kollektion extrem wiedererkennbar sind.

Auf dem Vintage-Markt besonders geschätzt wird die Referenz Royal Oak (Ref. 14790), ein Modell mit flachen Automatikwerken, sowie Exemplare im Originalzustand. Das Interesse an dieser Marke wächst auch bei jüngeren Sammlern, was zu einem stabilen Preisanstieg führt.

Eine Uhr, die an ihrem Wert arbeitet

Der Markt für Vintage-Uhren bleibt auch im Jahr 2026 dynamisch, und die besten Ergebnisse erzielen Investitionen in Modelle von Marken mit einer etablierten Position. Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet beweisen, dass Luxusuhren die Rolle eines langfristigen Vermögenswerts übernehmen können.

Für Sammler und Personen, die ihr Abenteuer mit Uhren-Investments beginnen möchten, ist die Wahl des richtigen Modells und eines geprüften Kaufortes von entscheidender Bedeutung. Genau deshalb greifen viele Uhrenliebhaber auf das Angebot von Prime SwissTime zurück, wo die Tradition der Schweizer Uhrmacherkunst auf die Erfahrung des Sammlermarktes trifft. (ps/mc/hfu)