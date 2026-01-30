Swatch erleidet 2025 massiven Gewinneinbruch

Biel – Die Swatch Group hat im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch erlitten. Auch im Produktionsbereich erzielte der Konzern deutlich weniger Umsatz und musste ein stark negatives Betriebsergebnis hinnehmen, wie es am Freitag hiess. An ihren Mitarbeitenden hält die Gruppe aber auch in schwierigen Zeiten fest.

Der Konzern habe bewusst an seiner Strategie festgehalten, keine Entlassungen vorzunehmen, hiess es weiter. Es sei auch bewusst darauf verzichtet worden, Kurzarbeitsentschädigungen zu beantragen. Dabei wäre der mögliche Jahresbetrag laut Swatch «erheblich» gewesen.

In der Tat nahm 2025 der Personalbestand auf Konzernebene nur um 2,1 Prozent ab – und zwar via natürliche Fluktuationen. Insgesamt beschäftigte die Swatch Group per Ende des letzten Jahres 31’796 Personen.

Bereithalten für Aufschwung

Swatch sei die Aufrechterhaltung der Produktionskapazitäten sehr wichtig, betonte der Konzern. Man wolle auf die positive Dynamik der zweiten Jahreshälfte 2025 reagieren können, denn sie werde sich in 2026 fortsetzen.

Der Konzern geht in 2026 von einer «erheblichen» Verbesserung des Produktionsergebnisses aus. Und auch auf Gruppenebene werde sich die Profitabilität «substanziell» verbessern.

Im Jahr 2025 fiel der Umsatz der Swatch Group um 5,9 Prozent auf 6,28 Milliarden Franken zurück und der Betriebsgewinn hatte sich auf 135 Millionen mehr als halbiert. Dabei schmolz die operative Marge auf 2,1 Prozent nach bereits tiefen 4,5 Prozent im Vorjahr. (awp/mc/pg)