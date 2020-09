InCore Bank ernennt Daniel Diemers zum neuen Verwaltungsrat

Zug – Der Verwaltungsrat von InCore Bank hat Dr. Daniel Diemers zum neuen Mitglied ernannt. Mit Diemers holt sich InCore Bank einen ausgewiesenen Strategieexperten im Bereich Banking und Digital Assets an Bord.

Daniel Diemers ist seit über 20 Jahren als Strategieberater tätig und begleitet Finanzunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Wirtschaftswelt. Er ist als selbständiger Strategieberater im Bereich Financial Services in Europa und dem Nahen Osten tätig und unterstützt Unternehmen dabei, erfolgreiche Wachstums- und Innovationsstrategien zu entwickeln und zu implementieren. Zuvor war er als Partner der internationalen Managementberatung PwC Strategy& (ehemals Booz & Company) in Dubai und Zürich tätig. Diemers studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität St. Gallen (HSG) sowie an der Rotterdam School of Management (RSM) und promovierte zum Thema Virtual Knowledge Communities. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher, Studien und Fachartikel.

«Wir freuen uns, mit Daniel Diemers einen als «Digital Native» fundierten Kenner digitaler Services und einen gleichermassen im Finanzwesen erfahrenen Berater an unserer Seite zu wissen», sagt Peter R. Haist, Verwaltungsratspräsident von InCore Bank. Diemers hat InCore Bank in den letzten Monaten bereits bei strategischen Projekten zur Einführung neuer digitaler Services beratend begleitet.

«Die Ernennung von Daniel Diemers zum Verwaltungsrat von InCore Bank unterstreicht unsere Ambitionen, uns als erste traditionsreiche Schweizer Business-to-Business-Bank im Bereich der neuen digitalen Anlageklasse zu positionieren und unseren Kunden so einen sicheren Einstieg in die Welt der digitalen Vermögenswerte zu ermöglichen», erklärt CEO Mark Dambacher.

Der Verwaltungsrat von InCore Bank setzt sich neu aus Peter R. Haist, Präsident, Hans G. Syz, Vizepräsident, Sonja Stirnimann, Amedeo C. Vaccani, Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin, Dr. Daniel Diemers. (InCore/mc)