InCore Bank ernennt Pirro Morandi zum Head Client Relationship & Sales

McDonald’s und Renault geben Russland-Geschäft auf – Milliardenbelastung

Nach über 30 Jahren in dem Land will McDonald’s die Filialen an einen russischen Käufer verkaufen. Auch der französische Autobauer Renault stellt seine Aktivitäten in Russland wegen des Krieges in der Ukraine komplett ein und gibt alle Unternehmensbeteiligungen ab.