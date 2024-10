Incore vereint Tochtergesellschaften unter neuer Dachmarke

Schlieren – Die SOBACO-Gruppe, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert, vereint neu als Incore Holding AG ihre Tochtergesellschaften unter der einheitlichen Dachmarke «Incore». Man unterstreiche damit seine Position als einer der führenden Anbieter für innovative Finanz- und ICT-Lösungen und stelle die Weichen für weiteres Wachstum über die Landesgrenzen hinaus, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Incore Gruppe bietet 300 Banken, Vermögensverwaltern, Finanzintermediären und Unternehmen im In- und Ausland innovative Finanz- und ICT-Lösungen sowie Beratungs- und Projektdienstleistungen an. Diese basieren auf den umfangreichen Kompetenzen und Erfahrungen der über 160 Mitarbeitenden in den Bereichen Technologie und Banking.

Zur Gruppe gehört die in der Schweiz tätige, international ausgerichtete und lizenzierte Incore Bank AG. Als B2B-Transaktionsbank bietet sie anderen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen umfassende Lösungen und Dienstleistungen an, sowohl für traditionelle als auch digitale Vermögenswerte. Die ebenfalls aus der Schweiz agierende Incore Technology AG setzt ihren Fokus auf das Outsourcing von Bank- und Finanzdienstleistungen und die in Deutschland ansässige Incore Asset Management Solution AG ergänzt das breit abgesteckte Finanzdienstleistungs- und Technologieangebot mit der bekannten digitalen Vermögensverwaltungsplattform «MyWebDepot».

Die Gruppe firmiert neu unter der einheitlichen Dachmarke «Incore» und hat sich gleichzeitig zum 40-jährigen Jubiläum ein neues, frisches Erscheinungsbild gegeben, das sowohl die Tradition des Unternehmens als auch den Fortschritt symbolisiert. Um die Internationalität, eine bessere Vernetzung und die Erschliessung neuer Märkte voranzutreiben, prüft Incore Bank AG zudem die Schaffung von Repräsentanzen im europäischen Raum.

«Mit der Vereinheitlichung unseres Aussenauftritts läuten wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte ein und stärken unsere Positionierung als einer der führenden Anbieter für Finanz- und ICT-Lösungen. Zudem unterstreichen wir damit die Ambition, unseren Wachstumskurs international und nachhaltig fortzuführen», kommentiert Peter Haist, CEO Incore Holding AG.

Mark Dambacher, CEO Incore Bank AG, ergänzt: «Auch unsere Kunden profitieren davon. Mit unseren innovativen, modularen Lösungen sowie dem umfassenden Dienstleistungsangebot und unserer technologischen Kompetenz optimieren wir die Wertschöpfungsketten unserer Kunden. Das ermöglicht ihnen, sich vollumfänglich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.» (pd/mc)