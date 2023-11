Indische Anleihen setzen sich an den globalen Hochtisch

Was könnte die Entscheidung von JPMorgan, indische Anleihen in seinen Schwellenländer-Index aufzunehmen, für das Land und die Anleger bedeuten? Finden Sie es hier heraus.

von Kenneth Akintewe, Head of Asian Sovereign Debt

Indien hat ein paar spektakuläre Monate hinter sich. Zuerst landete das Land auf dem Mond, und dann fand das G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs statt. Die grösste Nachricht für die Anleger war jedoch die Entscheidung von JP Morgan, indische Anleihen in seinen Benchmark-Index für Schwellenländer aufzunehmen. Wir gehen davon aus, dass dieser Schritt Zuflüsse in Höhe von 25-30 Mrd. USD in den indischen Markt für Staatsanleihen bringen wird, da die Anleger, die den Index verfolgen, ihre Portfolios neu ausrichten.

Dieser Schritt erfolgt nach jahrelangen Verhandlungen zwischen Politikern und Banken. JP Morgan wird ab dem 28. Juni 2024 23 indische Staatsanleihen im Wert von rund 330 Milliarden Dollar in seinen Index aufnehmen. Indien wird mit maximal 10 % im Index gewichtet sein.

Wir glauben, dass dies Indiens globale Ambitionen stärken wird. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (mit einem Vermögen von rund 4 Billionen USD) erwägt ebenfalls die Aufnahme Indiens. Angesichts der heutigen Dynamik wird dies unserer Meinung nach eher früher als später geschehen.

Was wird dies für Indien bedeuten?

Die Aufnahme in den JP Morgan Index dürfte die Stimmung sowohl für Devisen als auch für Anleihen verbessern. Dies wird Indien helfen, seine Haushaltslage zu finanzieren, die Eigentümerbasis seiner Anleihen zu erweitern und die Liquidität zu erhöhen. Eine genauere Beobachtung durch die Anleger könnte auch die Bemühungen von Premierminister Modi um eine Verringerung des Staatsdefizits in den Mittelpunkt rücken. Eine Kehrseite von all dem wird jedoch wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität sein, insbesondere wenn es zu makroökonomischen Umwälzungen kommt.

Im Allgemeinen erwarten wir, dass die Anleger der Zeit voraus sind und bereits vor dem offiziellen Aufnahmedatum Mitte 2024 mit der Allokation in diese Anlageklasse beginnen. In der Morningstar-Kategorie gibt es rund 150 Lokalwährungsfonds für Schwellenländer. Es wird ein Gedränge um diese Fonds geben, um den schwierigen Registrierungsprozess abzuschliessen.

Sobald die Konten genehmigt sind, werden sie wahrscheinlich mit dem Aufbau von Positionen beginnen. Bei den nicht-passiven Schwellenländerfonds könnte das bereits in vier bis sechs Monaten der Fall sein. Angesichts des Potenzials indischer Anleihen sind wir der Meinung, dass viele Anleger eine Übergewichtung ihrer Positionen anstreben werden.

Das Argument für indische Anleihen

Die Performancezahlen sprechen für sich. In den letzten 10 Jahren erzielte der iBoxx India Local Currency Index eine Rendite von 86 % in US-Dollar (Stand: Ende August 2023)[1]. Das ist höher als auf den Aktienmärkten der Schwellenländer und Asiens. Er übertrifft auch den globalen Gesamtmarkt für Anleihen sowie den breiteren Markt für Schwellenländeranleihen.

In der Zwischenzeit hat die indische Zentralbank eine enorme Kriegskasse an Devisenreserven in Höhe von rund 600 Milliarden Dollar aufgebaut, die zu den höchsten der Welt gehören. Sie nutzt diese, um die Volatilität der Rupie zu steuern, die sich mit 3,4 % auf einem 18-Jahres-Tief befindet. Das ist viel niedriger als die Volatilität der G10 und der Schwellenländer und die niedrigste in Asien.

Die indische Inflation erreichte im Jahr 2022 ihren Höhepunkt und ist seitdem stetig zurückgegangen. Dies hat es der indischen Zentralbank ermöglicht, die Zinsen seit Februar unverändert zu lassen. Die Inflation bei Lebensmitteln ist dank besserer Regenfälle und des Abschlusses der Erntesaison bereits rückläufig. Der Verbraucherpreisindex ging von 7,4 % im Juli auf 5 % im September zurück. Wir gehen davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr dank starker Basiseffekte 4,5 % erreichen wird. Dies dürfte es der Zentralbank ermöglichen, ihren Leitzins im Jahr 2024 um bis zu 100 Basispunkte zu senken.

Engagierte Reformagenda

Die vielleicht grösste Attraktion ist das Engagement der Regierung für ihre Reformagenda. Zu den Höhepunkten gehört die Lockerung der Beschränkungen für ausländische Investitionen und des Konkursrechts. In der Zwischenzeit wurde durch die Waren- und Dienstleistungssteuer ein gemeinsamer Markt für alle 36 Unionsstaaten geschaffen. Dies führte zu einer verbesserten Effizienz des Binnenhandels und unterstützte das Einnahmenwachstum und die Haushaltskonsolidierung. Der wettbewerbsorientierte Föderalismus, der den einzelnen Staaten mehr Autonomie in der Politik einräumt, hat zu einer stärkeren Konzentration auf den lokalen Wettbewerb geführt. Dadurch wird die Verschwendung verringert und die Ressourcenverteilung verbessert.

Die wohl fruchtbarste Politik Indiens ist sein umfassendes digitales Ökosystem. Dazu gehört auch die digitale öffentliche Infrastruktur, eine Sammlung von öffentlich zugänglichen digitalen Plattformen, die viele Bereiche der Wirtschaft verbessern. Die Vorteile sind beträchtlich. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds konnten beispielsweise durch digital verknüpfte Bankkonten die Verluste durch Korruption zwischen 2013 und März 2021 drastisch um 34 Milliarden US-Dollar bzw. über 1 % des indischen Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. Weitere Vorteile ergeben sich in Bereichen wie dem elektronischen Handel, der Erweiterung des Zugangs zu Banken und Krediten und der Förderung von Innovationen.

Ein letzter Vorteil liegt in China. Die zunehmenden Spannungen mit den USA haben dazu geführt, dass sich die grösste Volkswirtschaft der Welt Indien zuwendet. Zu den bemerkenswerten Bereichen der Zusammenarbeit gehören die Technologie und der Übergang zu sauberer Energie. Beides sind wichtige Wachstumsmotoren für Indien, wo es das enorme Know-how, die Kapitalstärke und die direkte Unterstützung der USA nutzen kann.

Auswirkungen auf die Investitionen

Wir sind der Ansicht, dass die Stärkung der indischen Wirtschaft und die laufenden Reformen die Kreditgrundlagen weiterhin unterstützen werden. Das wachsende Vertrauen in die Fähigkeit des Landes, mit den wichtigsten Risiken umzugehen, schafft wiederum ein aufnahmefähiges Umfeld für ausländische Investoren. Die Entscheidung von JP Morgan, Indien in seinen Benchmark-Index aufzunehmen, wird die Zuflüsse weiter erhöhen.

Für die Anleger bedeutet die zunehmende Zugänglichkeit eine bessere Diversifizierung und ein Engagement in einem relativ stabilen, hochverzinslichen und grossen Anleihemarkt eines schnell wachsenden Landes, der seit vielen Jahren eine konstant überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweist.

