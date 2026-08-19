Inflation als schleichendes Risiko: Was das RüVER Institut Sparern jetzt rät

Berlin – Wer heute seine Ersparnisse auf einem Tagesgeldkonto parkt und denkt, sein Vermögen sei in Sicherheit, irrt sich. Still und leise. Genau das ist das Tückische an der Inflation: Sie arbeitet unsichtbar, aber unerbittlich.

Das RüVER Institut für finanzielle Bildung, Anwendung und Verantwortung befasst sich seit über 30 Jahren mit genau dieser Frage, nämlich wie Vermögen unter realen wirtschaftlichen Bedingungen wirklich erhalten und entwickelt werden kann. Und selten war diese Frage so dringend wie heute.

Was ist Inflation überhaupt? Im Kern ist es simpel: Das allgemeine Preisniveau steigt, und Geld kann damit weniger kaufen als zuvor. Der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes misst das anhand eines repräsentativen Warenkorbs, von Lebensmitteln über Energie bis hin zu Dienstleistungen. Im Jahresdurchschnitt 2025 lagen die Verbraucherpreise in Deutschland laut Statistischem Bundesamt um 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auf den ersten Blick unspektakulär. Aber das täuscht, wie ein Blick auf die Mechanik dahinter schnell zeigt.

Warum Inflation gerade jetzt wieder Thema ist

Noch im Februar 2026 schien sich die Lage beruhigt zu haben. Die Inflationsrate bewegte sich in einem ähnlichen Bereich wie im gesamten Vorjahr. Doch dann änderte sich das Bild abrupt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben einen globalen Energiepreisschock ausgelöst, der die Kaufkraft der Haushalte schmälert und die Konsumausgaben spürbar dämpft. Der Anstieg der Energiepreise im April 2026 betrug im Vergleich zum Vorjahresmonat plus 10,1 Prozent1. Besonders deutlich zeigte sich dies an der Tankstelle: Kraftstoffe waren im Frühjahr 2026 rund 26,2 Prozent2 teurer als ein Jahr zuvor.

Im wahrscheinlichsten Szenario erwartet die Europäische Zentralbank für 2026 eine Teuerungsrate von durchschnittlich 2,6 Prozent im Euroraum, deutlich über der mittelfristig angepeilten Marke von 2,0 Prozent. Die Bundesbank ist in ihrer aktuellen Projektion sogar noch pessimistischer und rechnet für 2026 und 2027 mit Raten nahe 3 Prozent. Das Erreichen des EZB-Ziels von 2 Prozent ist damit vorerst in weitere Ferne gerückt.

Das ist der Grund, warum Inflation gerade wieder auf den Titelseiten landet: Sie galt eigentlich als gezähmt, und jetzt kehrt sie zurück. Getrieben von externen Schocks, die sich kaum vorhersehen lassen, und befeuert durch eine Gemengelage aus geopolitischer Unsicherheit, Rohstoffknappheit und fiskalpolitischen Impulsen, die selbst erfahrene Ökonomen vor Herausforderungen stellen. Gleichzeitig haben sich seit dem Nahost-Konflikt auch die Finanzierungsbedingungen verschlechtert und Materialengpässe in Industrie und Bau wieder verstärkt. Das Gesamtbild ist also wesentlich vielschichtiger, als eine einzelne Prozentzahl vermuten lässt.

Warum das Thema komplexer ist, als es scheint

Inflation ist kein eindimensionales Problem. Es gibt die gefühlte Inflation, also das, was Menschen an der Kasse spüren, und die statistisch gemessene Rate. Beides kann deutlich auseinanderfallen, je nachdem, welche Güter Sie im Alltag konsumieren. Energiepreise schlagen schnell und direkt durch, während andere Kategorien träger reagieren. Im November 2025 etwa waren Dienstleistungen laut Statistischem Bundesamt (Destatis) mit einem Anstieg von 3,5 Prozent im Jahresvergleich einer der Hauptpreistreiber, während Energiepreise zeitgleich leicht sanken. Wer viel pendelt oder heizt, spürt Inflation also deutlich früher und stärker als jemand, der in der Stadt ohne Auto lebt.

Hinzu kommt, dass Inflation nicht isoliert betrachtet werden darf. Zinsen, Wechselkurse, geopolitische Entwicklungen und staatliche Fiskalpolitik greifen ineinander. Die EZB steht dabei vor einem Spagat: Sie muss die Inflation mit höheren Zinsen bekämpfen, darf aber das Wirtschaftswachstum nicht allzu stark bremsen. Für private Anleger bedeutet das, dass auch die Zinspolitik der Notenbanken eine wichtige Variable für die Bewertung der eigenen Anlagestruktur ist. Wer das ignoriert, plant auf Sand.

Noch ein Aspekt verdient Aufmerksamkeit, der oft übersehen wird: Die sogenannte Kerninflation, also die Teuerungsrate ohne Energie und Nahrungsmittel. Diese gibt ein besonders robustes Bild der zugrundeliegenden Preisentwicklung, weil sie kurzfristige Schwankungen herausfiltert. Im Mai 2026 lag sie laut Statistischem Bundesamt (Destatis) bei 2,5 Prozent und damit trotz rückläufiger Gesamtinflation weiterhin auf erhöhtem Niveau. Selbst wenn die Schlagzeilen ruhiger werden, setzt sich die Kaufkrafterosion im Hintergrund weiter fort.

Was das konkret für Ihr Vermögen bedeutet

Besonders deutlich zeigt sich die Inflation bei Ersparnissen, die auf Spar- oder Tagesgeldkonten liegen. Die entscheidende Grösse ist nicht der nominale Zinssatz, den Ihre Bank ausweist, sondern der sogenannte Realzins, also der Zins nach Abzug der Inflationsrate. Solange der Zins auf dem Konto unter der Inflationsrate liegt, sinkt die Kaufkraft des Ersparten Jahr für Jahr. Kontinuierlich und ohne Ausnahme.

Stellen Sie sich vor, Ihr Geld auf dem Konto ist wie ein Eisblock, der in einem leicht geheizten Raum liegt. Auf den ersten Blick sieht er noch genauso gross aus, doch nach kurzer Zeit wird er kleiner. Die Realzinsen für täglich fällige Einlagen lagen hierzulande laut Zinsradar von tagesgeldvergleich.net (Stand: Frühjahr 2026) bei minus 2,33 Prozent. Bei einem Guthaben von 25.000 Euro entspricht das einem jährlichen Kaufkraftverlust von über 580 Euro. Allein im März 2026 lagen laut Tagesgeldvergleich rund 1,9 Billionen Euro auf Tagesgeldkonten und eben diese Sparer büssen real Vermögen ein.

Besonders deutlich wird der Effekt über längere Zeiträume. Bei einer Inflationsrate von 2,5 Prozent verliert ein Betrag von 10.000 Euro innerhalb von zehn Jahren rund 22 Prozent an Kaufkraft. Es bleiben effektiv nur rund 7.800 Euro an heutiger Kaufkraft übrig. Wer heute 500.000 Euro für den Ruhestand in 30 Jahren anspart, sollte wissen, dass diese Summe bei 2 Prozent Inflation auf nur noch rund 275.000 Euro an heutiger Kaufkraft zusammenschrumpft. Das ist kein theoretisches Rechenspiel. Das ist die gelebte Realität von Millionen Sparern in Deutschland.

Welche Anlageformen besonders betroffen sind

Traditionelle Bankeinlagen wie Girokonten, Tagesgelder oder Sparbücher sind in einem inflationären Umfeld am stärksten gefährdet. Da diese Anlagen auf Nominalwerten basieren, führt jede Steigerung des Preisniveaus zu einem direkten Kaufkraftverlust des Kapitals. Aber auch vermeintlich sichere festverzinsliche Produkte geraten schnell in die Falle, sobald die Inflation die Verzinsung übersteigt.

Auf der anderen Seite gelten Sachwerte wie Aktien, Immobilien, inflationsindexierte Anleihen oder Gold historisch als deutlich widerstandsfähiger gegenüber Kaufkraftverlusten. Langfristig schlagen Aktieninvestments die Inflation in aller Regel, wobei das natürlich mit Schwankungen und Risiken verbunden ist, die nicht jeder Anleger gleichermassen tragen kann oder will. Es gibt keinen perfekten Inflationsschutz, sondern nur eine sinnvoll gestreute Kombination aus verschiedenen Anlageklassen. Wer alles auf eine Karte setzt, tauscht ein Risiko gegen ein anderes.

Was sinnvoll zu tun ist

Eine ausgewogene Strategie kann den Einfluss der Inflation auf das eigene Vermögen deutlich reduzieren, aber sie muss zur individuellen Situation passen: Zum Anlagehorizont, zur Risikobereitschaft, zur steuerlichen Lage und zu den persönlichen Lebenszielen. Pauschale Empfehlungen helfen dabei selten weiter. Was wirklich hilft, ist strukturiertes Denken: Welche Anteile des Vermögens sollen kurzfristig verfügbar bleiben? Welche können langfristig arbeiten? Wie ist die Vermögensstruktur insgesamt aufgestellt, und welche Risiken sind dabei bereits berücksichtigt?

Grundsätzlich empfehlen Finanzexperten, nur eine angemessene Notfallreserve von drei bis sechs Monatsgehältern auf liquiden Konten zu halten. Alles darüber verliert real an Wert. Der Rest sollte breit gestreut und auf die eigene Lebenssituation zugeschnitten investiert werden. Klingt einfach, ist es aber in der Praxis selten.

Genau an dieser Stelle ergibt es Sinn, sich kompetente, professionelle und unabhängige Unterstützung zu suchen. Institute wie das RüVER Institut arbeiten nach dem Prinzip, dass belastbare Lösungen dort entstehen, wo unterschiedliche Perspektiven aus Finanzanalyse, Wirtschaftsstrategie und Risikoabwägung zu einem kohärenten System zusammengeführt werden. Der Ansatz ist dabei weniger der des klassischen Produktberaters, sondern eher der eines Universitätsklinikums: Verschiedene Spezialisten betrachten eine komplexe Fragestellung gemeinsam und entwickeln daraus eine Lösung, die wirklich zur Realität des jeweiligen Mandanten passt. Wer sein Vermögen nicht dem Zufall oder der schleichenden Geldentwertung überlassen möchte, ist gut beraten, genau diese Fragen mit erfahrenen Experten professionell zu durchdenken. (rv/mc/hfu)

Quellen:

1 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/05/PD26_161_611.html?nn=2110&utm

2 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/05/PD26_161_611.html?nn=2110&utm