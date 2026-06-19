Infront Assetmax launcht KI-Assistenten und Workflow-Automatisierungen für Wealth Manager
Zürich – Infront, ein Anbieter von Daten- und Investmentlösungen für den europäischen Finanzdienstleistungssektor, verbindet seine Assetmax Portfoliomanagement-Lösung ab sofort mit intelligenten KI-Assistenten. Die neuen Funktionen erfüllen höchste Standards in Bezug auf Datensicherheit und regulatorische Compliance und stellen sicher, dass sensible Kundendaten jederzeit geschützt bleiben.
Für Wealth Manager und unabhängige Vermögensverwalter bedeutet das: weniger Verwaltungsaufwand, mehr Zeit für Kunden. Mit einer Kombination aus intelligenter Datenanbindung und einer speziell für das Wealth Management entwickelten KI-Arbeitsumgebung können die Nutzer routinemässige manuelle Aufgaben reduzieren und mehr Zeit für Kundenbeziehungen gewinnen.
Weniger Routinearbeit, mehr Zeit für Kunden
Die neuen Lösungen ermöglichen es, Portfolio-Daten über natürliche Sprache abzufragen sowie wiederkehrende Prozesse zu automatisieren. Dazu zählen unter anderem die Vorbereitung von Kundengesprächen, die Erstellung von Gesprächsprotokollen, die Verarbeitung von Konto- und Depotauszügen sowie die Erstellung von Kundenreportings. Die Abfrage in natürlicher Sprache macht Portfolio-Informationen für jeden Nutzer zugänglich und unterstützt schnellere, besser fundierte Entscheidungen.
„Künstliche Intelligenz ist in der Welt der Geldanlage angekommen. KI entfaltet ihren grössten Nutzen dort, wo sie direkt in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird. Mit unseren neuen Lösungen ist jeder Anwender in der Lage, direkt in normaler Sprache mit den Kundenportfolios zu kommunizieren, was den Alltag erheblich vereinfacht», betont Enrique Sacau, CEO bei Infront. „Unser Ansatz verbindet KI mit den Systemen, die Investmentprofis bereits täglich nutzen – das ist etwas, das unsere Kunden einfach einschalten können, kein Projekt, das sie erst aufsetzen müssen.»
Entwickelt für regulierte Unternehmen, konzipiert für den täglichen Einsatz
Infront hat die neuen Features speziell für die Anforderungen regulierter Finanzdienstleister entwickelt. Unternehmen können zwischen einer Anbindung an bestehende KI-Dienste und einer privaten, in der Schweiz beziehungsweise der EU gehosteten KI-Umgebung wählen. Die Lösung bietet Audit-Trails, rollenbasierte Zugriffe und weitere Funktionen für Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Zu den wichtigsten Anwendungsfällen zählen:
- KI-gestützte Meeting Briefings für Berater
- Chatbot-Lösungen für die Interaktion mit Portfolios, mit Verbesserungsvorschlägen
- Automatische Erstellung von Gesprächsprotokollen
- Verarbeitung und Strukturierung von Konto- und Depotauszügen
- Personalisierte Quartalsberichte für Kunden
- Individualisiertes Kundenmanagement
- Management-Dashboards und Reporting-Funktionen
Die neuen KI-Module werden im Laufe des Jahres 2026 über die Portfoliomanagement-Lösungen von Infront hinweg verfügbar, beginnend mit Assetmax; erste Nutzer befinden sich derzeit in einer Pilotphase. (Infront/mc/hfu)
|Über Infront
Infront ist ein führender europäischer Anbieter von Finanzmarktdaten- und Investmentlösungen. Das Unternehmen bietet intuitive und zuverlässige Tools, die Finanzexperten dabei unterstützen, fundierte Anlageentscheidungen schneller, einfacher und intelligenter zu treffen. Das Portfolio von Infront vereint globale Marktdaten, Nachrichten, Analysen und Handelsfunktionen mit integrierten Lösungen für Data Feeds, Portfoliomanagement und -beratung sowie Regulatory Compliance. Mehr als 3.000 Kunden und über 90.000 professionelle Anwender vertrauen auf die Expertise und die nahtlosen Lösungen von Infront.