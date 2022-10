«Internationale Beratungsgesellschaft mbH»: Einstieg von Grossinvestor treibt Pläne für Börsengang voran

Wie bekannt wurde, ist das 1987 gegründete Luxemburger Unternehmen „Internationale Beratungsgesellschaft mbH“ bereits im Jahr 2020 mehrheitlich von einem der Familie Lee zugehörigen Grossinvestor aus Hongkong übernommen worden.

Im Zuge der Übernahme wurde das Kapital um 150 Millionen USD aufgestockt. Das Kapital wird insbesondere zur Finanzierung des Ausbaus der innovativen Umweltsparte des Unternehmens verwendet. Gerade die Bereiche Energie (Lithium und Energiespeicher) und Leichtbau-Produkte (Flugzeugindustrie, Transportlogistik etc.) rücken dabei in den Fokus, weisen diese doch ein enormes Entwicklungs- und Ertragspotential auf.

Das Unternehmen teilte mit, dass man sich nicht nur durch Eigenentwicklungen, sondern auch durch gezielte Beteiligungen an aussichtsreichen innovativen und nachhaltigen Unternehmen im Markt engagieren wird. Die Umfirmierung des Unternehmens und der Aufbau zu einer Beteiligungsgesellschaft befinden sich bereits in der Umsetzung. Nach erfolgreicher Umsetzung der Umstrukturierung, der Platzierung der ersten Beteiligungen und der Erreichung weiterer Milestones wird der Börsengang für das Jahr 2023 angestrebt. Mit diesem Schritt will das Unternehmen sein Wachstum weiterhin beschleunigen und öffnet somit auch Privatinvestoren die Tür. (IB/mc/hfu)