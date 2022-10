BX Swiss: Diskussionsrunde – Keine Angst vor dem Börsengang

Bern – Gemeinsam mit Fabio Andreotti und Dani Stüssi von der RealUnit Schweiz AG sowie Terence Kast von Procimmo SA diskutiert Matthias Müller (BX Swiss) über die Erfahrungen rundum den Börsengang der kotierten Unternehmen.

Kapitel:

00:00 Intro

01:14 Gründe für einen Börsengang

03:52 Herausforderungen beim Börsengang

06:35 Dauer des IPO Prozesses

08:41 Gibt es Dinge, die man aus heutiger Perspektive anders machen würde?

11:13 Meinungen zum Thema: Tokenisierung von Aktien

15:52 Wenn man Aktien tokenisiert hat, vereinfacht oder verkompliziert das den Börsengang?

21:53 Wie hoch ist das Mindest-Eigenkapital für einen Börsengang?

23:18 Erfahrungen zum Thema Kapitalerhöhung und Market Maker, Liquidität

27:30 Was hat dazu geführt, die BX Swiss für den Börsengang zu wählen?

29:52 Welches waren die Hauptkriterien, die zur Auswahl der Börse / des Handelsplatzes geführt haben – IPO oder Direktkotierung

32:25 Marketing-Massnahmen rundum den Börsengang

33:50 Welche Rolle spielen externe Einflüsse (Markteinflüsse, politische Einflüsse, etc.)?

35:26 Welche Ressourcen / Aufwände / Kosten muss man als börsenkotiertes Unternehmen berücksichtigen?

37:16 Wie sieht es in der Praxis aus? Mit welchen Kosten ist ein Börsengang verbunden, welche neuen Stellen sind benötigt?

Es handelt sich um einen Zusammenschnitt verschiedener Diskussionsrunden. Aus diesem Grund können sich gewisse Aussagen wiederholen.

