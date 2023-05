Robeco macht seine Country Sustainability Rankings im Rahmen der Open AccessInitiative zugänglich

Rotterdam – Heute kündigte Robeco die Einbeziehung seiner Country Sustainability Rankings in die Sustainable Investing (SI) Open Access-Initiative an. Dabei handelt es sich um eine im vergangenen Jahr geschaffene Plattform, über die Robeco sein geistiges Eigentum im Bereich SI einer Gruppe von Forschern und Kunden zugänglich macht. Einige Stakeholder hatten bereits freien Zugang zu den von Robeco ermittelten Sustainable Development Goals (SDG)-Scores erhalten. Diese zeigen den Beitrag eines Unternehmens zu den UN-Nachhaltigkeitszielen an. Das Projekt befindet sich nun in seiner zweiten Phase, in der diese Plattform auf die Country Sustainability Rankings (CSR) erweitert wird. Dabei handelte es sich um ein Instrument von Robeco, das die Ergebnisse eingehender Analysen zu einer Reihe von ESG-Daten – vom Klimawandel bis hin zu Ungleichheit, Korruption und Innovation – in einen einzigen ESG-Score pro Land umwandelt.

Mit dem Fokus auf relevante ESG-Aspekte bietet das Nachhaltigkeitsvotum von Robeco zu einzelnen Ländern eine umfassende Einschätzung von deren Stärken und Schwächen. Sie ergänzt die traditionelle Risikoanalyse von Staaten, welche auf gesamtwirtschaftliche Grössen und die Nachhaltigkeit der Verschuldung ausgerichtet ist. Die herkömmliche Länderrisikoanalyse ist allerdings unzureichend, was die Erfassung und Analyse all derjenigen Risiken betrifft, die eine Wirtschaft in Turbulenzen stürzen und die Zahlungsfähigkeit eines Staates bedrohen könnten. Ereignisse mit weltweiten Auswirkungen wie Staatspleiten in der Vergangenheit und regionale Krisen in jüngerer Zeit haben dies schmerzhaft gezeigt. Die Country Sustainability Rankings von Robeco ergänzen aber nicht nur die fundamentale Investmentanalyse. Sie werden auch dazu genutzt, den Dialog mit Regierungen, Politikern, NGOs, Forschern und anderen institutionellen Stakeholdern sowie den in einzelnen Ländern aktiven Unternehmen zu strukturieren.

Seit der ersten Publikation im Jahr 2012 deckt das CSR-Rahmenwerk von Robeco mittlerweile 150 der weltweit wichtigsten Länder ab. Dazu zählen 23 entwickelte Staaten sowie 127 Schwellenländer bzw. Entwicklungsländer. Sie alle sind mittlerweile in die SI Open Access-Initiative einbezogen worden. Die Länder-Scores und -Rankings werden zweimal pro Jahr berechnet und aktualisiert. Im Anschluss an jede Aktualisierung veröffentlicht Robeco auf seiner Website die 20 Länder mit dem besten bzw. schlechtesten Ranking.

Carola van Lamoen, Head of Sustainable Investing: „Die Erweiterung der SI Open Access-Initiative von Robeco um unsere Country Sustainable Rankings stellt einen wichtigen zweiten Schritt bei der allgemeinen Bereitstellung unseres Wissens im Bereich SI dar. Damit helfen wir zum einen unseren Kunden, bei nachhaltigen Investments fundiertere Entscheidungen zu treffen. Durch die Bereitstellung unserer CSR gegenüber einem breiteren Publikum, das auch Forscher umfasst, wollen wir zum anderen neue Erkenntnisse gewinnen und zur Verbesserung der Qualität und der Standards in der Investmentbranche beitragen. Wir sind davon überzeugt, dass ein besseres Verständnis davon, wie eine Nation mit ihren Umweltressourcen, seinem Sozialkapital und seinen Regierungsstrukturen umgeht, erheblichen Aussagewert weit über den von Finanzstatistiken hinaus besitzt. Wir freuen uns darauf, Stakeholdern auch in Zukunft weiteres geistiges Eigentum aus dem Bereich SI zugänglich zu machen.“ (Robeco/mc/ps)