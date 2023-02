Swissgold lanciert den ersten Gold-unterlegten NFT aus der Schweiz

Zug – Die in Zug domizilierte Swissgold Crypto AG hat die ersten, mit Goldbarren unterlegten Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, aus der Schweiz lanciert. Die Token repräsentieren das Eigentum an unterlegten physischen Goldbarren, die in zwei Hochsicherheitslagern in der Schweiz bei philoro, einem der grössten Goldhändler Europas, gelagert werden. Jeder Tokeninhaber hat jederzeit das Recht, die Herausgabe des unterlegten Goldbarrens bei Swissgold zu verlangen.

Die Swissgold NFTs sind verfügbar mit Goldbarren von 1 Gramm bis zu 400 Unzen (ca. 12.4 kg). Jeder NFT trägt eine eindeutige Kennzeichnung sowie die Seriennummer des unterlegten Goldbarrens. Jeder NFT kommt ausserdem mit einem klassischen NFT-Bild und 3D Modell mit der Seriennummer des Goldbarrens. Die NFTs werden auf der Ethereum Blockchain ausgegeben und können in einem kompatiblen Wallet gehalten werden.

«Ich kann meinen Goldbestand jetzt auf einem digitalen Wallet verwalten. Ich muss mich nicht um physische Sicherheit oder Transport kümmern, sondern ich kann jeden Barren als Token online über die Blockchain bewegen. Und wenn mir das gefällt, kann mein Gold als 3D Modell in meinem virtuellen Wohnzimmer im Metaverse ausstellen.» sagt Carole Hofmann, Mitgründerin von Swissgold Crypto AG.

NFTs werden immer mehr zu Trägern von realen Werten, und machen diese so liquider. Swissgold ist ein Schritt in diese Richtung und ermöglicht auch die Unabhängigkeit von Banken und anderen Dienstleistern bei der Investition in physisches Gold. Zudem ist immer sichergestellt, dass der gehaltene physische Goldbarren auch vorhanden ist.

Heute ist mehr Gold im Umlauf, als tatsächlich auf der Welt vorhanden ist. Das liegt daran, dass es beim Handel mit Schuldscheinen schwierig sein kann, das physische Gold zu verifizieren. In der Blockchain ist die Knappheit unveränderlich und transparent. Infolgedessen erhalten Anleger Zugang zu einem sicheren Vermögenswert, der als NFT einfach zu erwerben ist.

Swissgold Crypto AG ist ein regulierter Finanzintermediär nach Schweizer Recht, als Mitglied der Selbstregulierungsorganisation VQF (vqf.ch). Nur der Erstkauf bei Swissgold unterliegt dem branchenüblichen KYC Prozess. (Swissgold/mc/hfu)

Über Swissgold Crypto AG

Swissgold Crypto AG wurde 2021 gegründet mit dem Ziel Gold gedeckte kryptographische

Tokens zu schaffen. SwissGold Crypto AG ist in jeder Hinsicht sehr schweizerisch und

kombiniert die Liquidität innovativer Blockchain-Technologie mit dem stabilsten Asset der Welt

im stabilsten Land der Welt. www.swissgold.io