Investment Center der GKB mit neuer Leitung

Chur – Im Investment Center der Graubündner Kantonalbank (GKB) ist es per 1. Januar 2023 zu personellen Änderungen gekommen. Die Leitung des Bereiches übernommen hat Gian Raffainer, neuer Chief Investment Officer (CIO) ist Daniel Lüchinger.

Daniel Lüchinger (1978) ist seit 2005 bei der GKB. Im Investment Center war er bisher tätig als Portfolio Manager, als Fachspezialist Advisory Anlagen und Portfolio Strategie sowie als Abteilungsleiter Research & Anlagetechnik. Er hat Betriebsökonomie mit Vertiefung Bank Assurance und IT/Organisation studiert sowie die Weiterbildungen zum Chartered Alternative Investment Analyst und zum Chartered Financial Analyst (CFA) absolviert. In der Funktion als CIO verantwortet Lüchinger den Anlageprozess der GKB und ist zudem für die Analyse des wirtschaftlichen Umfeldes und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte zuständig.

Gian Raffainer (1988) machte bei der GKB die Lehre. Anschliessend sammelte er Berufserfahrung bei Swisscanto Funds Center Ltd. in London, als Investment Controller bei der GKB und als Investment Risk Manager bei Schroders Asset Management in Zürich. Während dieser Zeit absolvierte er das Studium in Betriebsökonomie (Vertiefung Banking) und danach die Ausbildung zum CFA. Anfang 2021 kehrte Gian Raffainer als Leiter Investment Controlling zur GKB zurück.

Das Investment Center der GKB legt die Anlagestrategie der Bank fest und sorgt dafür, dass den Beraterinnen und Beratern sämtliche relevanten Informationen rund um die Finanzmärkte jederzeit zur Verfügung stehen. Weiter beobachtet und analysiert das rund 40-köpfige Team die globalen Finanzmärkte, gibt Einschätzungen zu Marktentwicklungen ab, verantwortet den reibungslosen Wertschriften- und Devisenhandel und bewirtschaftet alle Fonds- und Vermögensverwaltungsprodukte der GKB. (GKB/mc/pg)