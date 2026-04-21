Chur – Klarheit über die Bedürfnisse und Ziele rund um die persönlichen Finanzen ist eine zentrale Voraussetzung für eine sorgen­freie finan­zielle Zukunft. Ein hilfreicher Schritt auf diesem Weg ist eine struktu­rierte, individuelle Finanzplanung. Hierbei werden sämtliche rele­vanten Faktoren ganzheitlich analysiert und aufeinander abge­stimmt. So entsteht eine mass­geschneiderte Vermögens­struktu­rierung, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet ist.

Aus GKB HORIZONTE «Weitergeben, loslassen, neu denken». Autor: Hugo Blumenthal, Fotos: Graubündner Kantonalbank

Gerade beim Übertritt von der Arbeitswelt in die nachberufliche Zukunft macht eine vertiefte Analyse Sinn. Denn mit Blick auf die Zeit nach der Erwerbs­tätigkeit bestehen oft Unsicherheiten oder gar Ängste. Es stellen sich Fragen wie: «Was bedeutet es für mich, wenn mein Erwerbs­einkommen wegfällt? Wie decke ich meine laufenden Ausgaben? Welcher Betrag bleibt als Reserve übrig fürs Sparen oder Anlegen?» Erste Antworten liefern eine Einnahmen- und eine Ausgabenanalyse – der erste Schritt hin zu einer fundierten Vermögens­strukturierung.

«Aufbauend auf der Ausgaben­analyse wird geprüft, wie mögliche Einkommens­lücken gedeckt werden können – mit dem Ziel, den Lebens­­standard zu erhalten.»

Ausgaben kennen, Stabilität wahren

Zu Beginn der Finanzplanung geht es somit darum, den individuellen finanziellen Bedarf zu ermitteln. Dieser beschreibt die jährlichen Lebens­haltungskosten. Den Ausgaben werden die erwarteten Einnahmen gegenüber­gestellt. Häufig sind dies Leistungen aus der Alters- und Hinterlassenen­ver­sicherung (AHV), eine Pensionskassen­rente/-teilrente sowie etwaige Miet­einnahmen. Im Rahmen der Ein­nahmen- und der Aus­gaben­analyse spielen jedoch noch zwei weitere Punkte eine wichtige Rolle. Erstens gilt es, neben den harten Fakten auch die familiäre Situation sowie die damit verbundenen heutigen und zukünftigen Verpflich­tungen zu berücksichtigen. Zweitens müssen sämtliche Vermögens­werte in die ganzheitliche Betrachtung einbezogen werden. Dazu gehören beispiels­weise Erb- und Anwartschaften, Vorsorgegelder, bereits beste­hendes Anlagevermögen und Immobilien. Ziel ist es, Ausgaben und Einnahmen unter Berücksichtigung der gesamten Ver­mögens­situation in Einklang zu bringen. Das Resultat der Analyse zeigt sowohl den Liquiditäts­bedarf, welcher als permanente Reserve erforderlich ist, als auch den jährlichen Bedarf an zusätzlichen Einnahmen, falls ein Ausgabenüberschuss besteht. Ein solcher muss in einem nächsten Schritt systematisch gedeckt werden.

Einkommen sichern, Lebensstandard erhalten

Aufbauend auf der Ausgabenanalyse wird geprüft, wie mögliche Einkom­mens­lücken gedeckt werden können – mit dem Ziel, den Lebensstandard zu erhalten bezie­hungs­weise den er­rechneten Ausgabenbedarf zu sichern. Abgestimmt auf die gesamte Ver­mögens­situation, werden mittels einer gezielten Systematik Vermögens­zuflüsse sicher­gestellt. Nebst regel­mässigen Einnahmen aus Vorsorge­renten der AHV und etwaiger Pensions­kasse erfolgt dies beispiels­weise mit Aus­schüttungen aus Wert­schriften­anlagen, einem gezielten Vermögens­verzehr oder auch Netto­ein­nahmen aus Immobilien. Ergibt die ganzheit­liche Be­trachtung, dass Vermögen vorhanden ist, das ­weder als Liquiditätsreserve noch für den gezielten Ver­mögens­verzehr oder als ertrags­orientierte Wert­schriftenanlage benötigt wird, gilt es dieses im dritten Schritt zielführend einzusetzen. Dieses Reserve­vermögen kann dem langfristigen Vermögens­zuwachs dienen oder für Vermögens­abtretungen eingesetzt werden.

Am Anfang jeder fundierten Vermögensstrukturierung steht die Analyse von Einnahmen und Ausgaben.

Rendite erwirtschaften, Vermögenszuwachs generieren

Eine erfolgreiche Vermögensanlage ist immer indi­viduell und berücksichtigt sowohl rationale als auch emotionale Aspekte. Eine klare Strategie, der Einbezug persönlicher Werte sowie die Berücksichtigung der finanziellen Ziele bilden dabei die Basis. Die Möglich­keiten sind vielfältig. Wichtig sind eine langfristige Ausrichtung und eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagen. Auch gilt es zu beschliessen, ob Anlageentscheide selbst getätigt oder beispielsweise im Rahmen eines Vermögens­ver­waltungs­mandats delegiert werden sollen. Wird das ent­spre­chende Vermögen nicht für die Sicherung zukünftiger Ein­nahmen benötigt, können auch Ver­mögensabtre­tungen an die nächste Generation oder an nahestehende Personen in Betracht gezogen werden.

«Eine erfolgreiche Vermögens­anlage ist immer individuell und berück­sichtigt sowohl rationale als auch emotionale Aspekte.»

Vermögen strukturieren, Sicherheit gewinnen

Eine überzeugende Vermögens­strukturierung ist abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele. Entscheidend ist es, mit der Vermögens­­strukturierung die richtige Balance zwischen Sicher­heit, Liquidität und Rendite zu finden. Wenn Ent­scheidungen auf einer ganzheitlichen Analyse und Planung basieren, schafft dies die Grundlage für langfristige Stabilität und einen nachhaltigen Ver­mögensaufbau. Wir unterstützen Sie gerne mit objek­tivem und qualifiziertem Blick dabei, Ihren Bedarf zu klären und Ihre Ziele zu erreichen. So entsteht finan­zielle Stabilität, die Ihnen Sicher­heit gibt, Ihren Lebens­standard schützt und Sie in jeder Lebensphase zuver­lässig begleitet.