Investoren geben Freename 2,5 Millionen Dollar

Wollerau – Freename hat in einer Gründungsrunde frisches Kapital in Höhe von 2,5 Millionen Dollar eingesammelt. Damit fördern die Investoren aus Luxemburg, London Malta und den Emiraten das Angebot des Startups, eigene Top-Level-Domains und Second-Level-Domains auf mehreren Blockchains zu erstellen.

Freename kann sein weiteres Wachstum und die Entwicklung seiner Plattformen mit zusätzlichen 2,5 Millionen Dollar planen. Dies ist der Betrag, den das in Wollerau und London ansässige Jungunternehmen laut seiner Medienmitteilung in einer Seed-Finanzierungsrunde eingenommen hat. Die Runde wurde vom Luxemburger Wagniskapitalgeber Sparkle Ventures angeführt. Der Blockchain Founders Fund, Golden Record Ventures, die in Malta ansässige Abalone Asset Management und Sheikh Mayed Al Qasimi, Kronprinz des Emirats Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, beteiligten sich.

Eigene Top-Level-Domains (TLDs) und Second-Level-Domains (SLDs) auf mehreren Blockchains

Freename ermöglicht es seinen Nutzenden, ihre eigenen Top-Level-Domains (TLDs) und Second-Level-Domains (SLDs) auf mehreren Blockchains zu erstellen. Diese web3-Domains stellen eine digitale Identität dar und können für verschiedene Funktionen wie das Senden und Empfangen von Krypto-Zahlungen, das Senden von web2- und web3-Mails, das Durchsuchen herkömmlicher Internetseiten und das Erstellen dezentraler Internetseiten verwendet werden. Zudem kann jede Person, die eine TLD besitzt, eine Einnahmequelle generieren, wenn neue Nutzende Domains unter seiner TLD registrieren.

Zu den von Freename entwickelten Produkten gehört der Web3-Domain-Explorer WHOIS und die mit Chrome Brave und Firefox kompatible Freename-Browser-Erweiterung. Das Unternehmen arbeitet den Angaben zufolge in Richtung Interoperabilität von Web3- und Web2-Welt. Web3-Domains sollen nach den Worten von Mitgründer und CEO Davide Vicini „zunehmend benutzerfreundlich und kompatibel mit dem traditionellen Internet“ werden. „Der Abschluss dieser Seed-Runde stellt eine wichtige Säule für das Wachstum des Unternehmens dar“. (Café Europe/Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/hfu)

Freename