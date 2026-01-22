Inyova bringt ersten Impact-ETF an die Schweizer Börse

Zürich – Inyova, die digitale Plattform für Impact Investing, hat ihren Impact-ETF «Inyova Impact Investing Active Equity ETF» lanciert. Der aktiv verwaltete Fonds ist seit heute an der Schweizer Börse SIX notiert und kann über Broker und Plattformen gehandelt werden. Als erster ETF mit Nachhaltigkeitswirkung ist der Fonds ein starkes Innovationssignal des Schweizer Finanzplatzes: Er verbindet Impact Investing mit dem Boom von ETF-Sparplänen und aktiv verwalteten ETFs.

Impact-Investing erstmals via ETF möglich

Viele Privatanleger:innen investieren heute vor allem in ETFs. Bislang gab es jedoch keine ETFs, die neben Renditen auch messbare Nachhaltigkeitswirkung anbieten und somit als Impact Investments gelten. Anleger:innen, die mit ihrer Anlage nachhaltige Wirkung erzielen wollen, waren bisher auf kostenintensive Speziallösungen oder auf spezialisierte Vermögensverwalter beschränkt. Impact Investments in ETF-Form, investierbar über jeden Broker, gab es bislang nicht. Inyova schliesst nun diese Lücke, indem sie die einfache Handhabung von ETFs mit strenger Impact-Methodik kombiniert.

Aktives Management und Active Ownership für Rendite und Wirkung

Der «Inyova Impact Investing Active Equity ETF» baut auf Inyovas langjähriger Erfahrung im Impact Investing auf. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio börsennotierter Unternehmen in Europa und Nordamerika. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt langfristige finanzielle Renditen an. Die Portfoliounternehmen werden nach dem Impact-Framework von Inyova ausgewählt. Dieses beinhaltet strenge Ausschlusskriterien, eine Auswahl auf der Grundlage von Fuss- und Handabdruck der Unternehmen sowie eine kontinuierliche Überwachung von Kontroversen.

Der ETF erzielt durch Active Ownership messbare Nachhaltigkeitswirkung und beeinflusst seine Portfoliounternehmen durch Engagement, Stimmrechtsvertretung und Einreichung von Aktionärsanträgen, um eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen. Darüber hinaus vertritt Inyova seine Kund:innen und spricht auf Hauptversammlungen für sie.

Inyova setzt den ETF in der eigenen Vermögensverwaltung ein, Kund:innen in der Schweiz behalten ihre gewohnte Inyova-Strategie und die umfassende Transparenz und Berichterstattung in der Inyova-App. Darüber hinaus wird der ETF in ausgewählten internationalen Märkten als eigenständiges Produkt über Broker, Vermittler und Banken angeboten.

Nächster Schritt, um Impact Investing weit verbreitet und leicht zugänglich zu machen

„Seit Tag 1 setzt Inyova sich dafür ein, Investieren wirkungsvoll und einfach zu machen“, sagt Dr. Tillmann Lang, Mitbegründer und Präsident von Inyova. „Die Einführung unseres ersten Impact-ETFs ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Wir bieten unsere langjährig erprobte Methodik als ETF nun in einem weiteren Format an, das Privatanleger:innen kennen und dem sie vertrauen.” Damit gestalte Inyova die Zukunft des Impact Investing weiter und sende ein starkes Innovationssignal des Schweizer Finanzplatzes an die Welt, so Tillmann Lang.

Die Einführung des Inyova Impact ETF ist Teil einer langfristigen Roadmap von Inyova. „Die meisten nachhaltigen Anlagen erzielen keine Wirkung in der echten Welt – dabei ist das genau das, was die meisten Privatanleger:innen erwarten“, sagt James Crawshaw, Leiter Nachhaltigkeit und Impact. Er erklärt, wie der Inyova Impact Investing ETF einen wichtigen Schritt weiter geht. „Wir kombinieren diszipliniertes Investment Management mit aktivem Engagement. Dafür treten wir mit den Unternehmen in unserem Portfolio in den Dialog und nutzen Aktionärsstimmen, um bedeutende ökologische und soziale Fortschritte voranzutreiben. So können Investierende ihre langfristigen finanziellen Ziele verfolgen. Gleichzeitig tragen sie zu einer gerechteren und saubereren Welt bei. (Inyova/mc/ps)