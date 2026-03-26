BlueOrchard feiert 25 Jahre Pionierarbeit im Impact Investing

Zürich – BlueOrchard Finance Ltd („BlueOrchard“), ein Unternehmen der Schroders-Gruppe, feiert sein 25-jähriges Bestehen und blickt auf ein Vierteljahrhundert Investitionen in Schwellenmärkte zurück, bei denen finanzielle Renditen mit messbaren sozialen und ökologischen Wirkungen verbunden wurden.

BlueOrchard wurde 2001 im Rahmen einer Initiative der Vereinten Nationen gegründet und zählt zu den Pionieren bei der Entwicklung von Impact Investing als institutionelle Anlageklasse. Das Unternehmen spielte eine führende Rolle dabei, Mikrofinanz von einer entwicklungspolitischen Initiative zu einer skalierbaren Investitionsmöglichkeit weiterzuentwickeln und hat seither zur Entstehung eines breit aufgestellten, multi-asset Impact-Investing-Marktes beigetragen.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich das, was einst ein Nischenmarkt war, zu einem weltweit anerkannten Investmentansatz entwickelt. Heute integrieren institutionelle Investoren zunehmend soziale und ökologische Wirkung neben Risiko und Rendite in ihre strategische Asset-Allokation.

„Als wir begonnen haben, gab es keinen etablierten Markt, keine Erfolgsbilanz, auf die man verweisen konnte, und nur eine Handvoll Investoren, die bereit waren, diese Idee zu unterstützen“, sagte Peter Fanconi, Verwaltungsratspräsident von BlueOrchard. „Wir hatten eine klare Überzeugung, mussten jedoch zunächst beweisen, dass Impact und risikoadjustierte Renditen Hand in Hand gehen können. Heute ist dieser Beweis eindeutig erbracht, und ich bin stolz auf die Rolle, die BlueOrchard dabei gespielt hat, Impact Investing als festen Bestandteil institutioneller Portfolios zu etablieren.“

BlueOrchard stand im Zentrum dieser Entwicklung, hat über verschiedene Marktzyklen hinweg eine Erfolgsbilanz aufgebaut und seine Investmentkompetenzen in den Bereichen Private Debt, Public Debt und Private Equity kontinuierlich erweitert. Der Fokus lag dabei stets auf der Finanzierung der Realwirtschaft in Schwellenländern, insbesondere auf Finanzinstituten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Unternehmen, die essenzielle Dienstleistungen erbringen.

„BlueOrchard hat sich als führender Impact-Investment-Manager etabliert und verbindet tiefgehende Marktexpertise mit einem disziplinierten Investmentansatz“, sagte Michael Wehrle, Chief Executive Officer von BlueOrchard. „Unsere Portfolios haben über verschiedene Marktzyklen hinweg Resilienz und Stabilität bewiesen, auch in Zeiten globaler Unsicherheit. Heute hat sich die Diskussion von der Frage ‚Funktioniert das?‘ hin zu ‚Wie skalieren wir es in institutionellen Portfolios?‘ verschoben.“

Ein prägendes Merkmal der Marktentwicklung ist die zunehmende Professionalisierung von Impact-Management und -Messung. Bei BlueOrchard ist Impact-Management integraler Bestandteil des Investmentprozesses und wird durch strukturierte Rahmenwerke unterstützt, die konsistent über alle Anlageklassen hinweg angewendet werden, wobei jede Investition individuell bewertet wird. Diese Instrumente wurden über mehr als zwei Jahrzehnte entwickelt und kontinuierlich verfeinert und unterliegen externer Prüfung. Dies spiegelt sowohl den Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung von Branchenstandards als auch den breiteren Wandel hin zu rigoroseren, transparenteren und skalierbaren Ansätzen im Impact-Management wider.

Innovation war stets ein zentraler Treiber der Strategie von BlueOrchard – von der Auflegung des ersten kommerziellen Mikrofinanzfonds bis hin zur Ausweitung von Impact Investing auf öffentliche Märkte. Heute verwaltet das Unternehmen Anlagestrategien in den Bereichen Private Debt, Public Debt und Private Equity, die auf die Finanzierung der Realwirtschaft in Schwellenländern ausgerichtet sind, darunter Finanzinstitute, KMU und Unternehmen, die essenzielle Dienstleistungen erbringen, sowie Strategien mit Fokus auf Umweltschutz und Klimaanpassung.

Mit Blick in die Zukunft werden strukturelles Wachstum in Schwellenmärkten, technologische Innovationen sowie die steigende Nachfrage nach Klima- und Soziallösungen die nächste Phase der Marktentwicklung prägen. Mit dem zunehmenden Finanzierungsbedarf in Bereichen wie finanzieller Inklusion, Energiewende und Klimaanpassung wird die Kapitalallokation institutioneller Investoren eine immer wichtigere Rolle spielen.

„Wir sehen bedeutende langfristige Chancen in der Finanzierung nachhaltigen und inklusiven Wachstums in Schwellenmärkten“, ergänzte Wehrle. „Mit steigenden Kapitalbedarfen sowie einer wachsenden Datenbasis, Erfolgsbilanz und institutionellen Erfahrung wird Impact Investing zunehmend zu einem integralen Bestandteil, wie Investoren Wachstum, Diversifikation und Resilienz in ihren Portfolios erschliessen.“ (Blue Orchard/mc/hfu)