Inyova erweitert Geschäftsleitung mit Chief Marketing Officer

Zürich – Als Chief Marketing Officer verstärkt Angela Altvater Inyova und verantwortet in der neu geschaffenen Position Marketing und PR. Die 36-Jährige leitete zuletzt als Senior Director das internationale Marketing bei OpenTable und baute die Marke zum weltweit führenden Online-Reservierungssystem für Restaurants auf.

„Angelas umfassende Erfahrung im Aufbau internationaler Brands wird uns helfen, in neue europäische Märkte vorzustossen“, kommentiert Tillmann Lang, CEO und Co-Gründer die Erweiterung der Geschäftsleitung. „Im Fokus stehen, Inyova als Marke international zu etablieren sowie das Vertrauen der Investoreninnen und Investoren in unser Produkt zu gewinnen.“

Angela Altvater hat einen Master of Science in Marketing von der University of Manchester sowie einen Bachelor of Arts in Volkswirtschaftslehre und Internationalen Beziehungen vom renommierten Wellesley College in Boston. Weitere berufliche Stationen führten sie zu Bertelsmann, der Deutschen Bahn und Brown Brothers Harriman, der ältesten Privatbank der USA. „Die Mission von Inyova, Millionen von Menschen zu Impact Investorinnen zu machen, hat mich sofort überzeugt“, erklärt Altvater. „Hinzu kommt, dass bei Inyova fast 40% der Kundinnen Frauen sind – ein Wert weit über dem Marktdurchschnitt. Das unterstreicht das Alleinstellungsmerkmal und das weitere Potential. Um das Wachstum bei Inyova voranzutreiben und noch mehr Anlegerinnen und Anleger zu erreichen, suchen wir aktuell noch sechs weitere Teammitglieder im Marketingbereich. Dem Marketing kommt eine wichtige Rolle zu, um das Vertrauen und die Bekanntheit von Inyova zu stärken und somit unserer Mission gerecht zu werden.“

Sie gehört der vierköpfigen Inyova Geschäftsleitung an. Neben dem Co-Gründer und CEO Tillmann Lang wird das Unternehmen von Co-Gründer und CPO Erik Gloerfeld und Cristian von Angerer, CIO, geleitet. (Inyova/mc)