IPO-Jahr 2025: Im Zeichen des vorsichtigen Aufschwungs

Zürich – Die Ergebnisse des aktuellen IPO-Barometers des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY Schweiz zeigen: Das IPO-Gesamtjahr weist eine leichte Verbesserung auf. Während die absolute Zahl der IPOs weltweit minimal um 2 Prozent auf 1259 (2024: 1240) zulegte, stieg das Emissionsvolumen hingegen deutlich um 32 Prozent auf rund 163,3 Mrd. US-Dollar. Im vierten Quartal 2025 gingen weltweit 347 Unternehmen an die Börse – ein Rückgang von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (366). Dagegen stieg das Emissionsvolumen um 15 Prozent auf 51,7 Mrd. US-Dollar. Die Schweiz verzeichnet insgesamt drei klassische IPOs (2024: 2) an der SIX Swiss Stock Exchange.

Das IPO-Jahr 2025 zeigte sich volatil, vor allem im ersten Halbjahr. Während Asien und die USA eine deutliche Belebung verzeichneten – getragen von höheren Emissionserlösen und einer steigenden Zahl an Börsengängen – blieb Europa hinter den Erwartungen zurück. Dort gingen sowohl Volumen als auch Anzahl der IPOs zurück, bedingt durch anhaltende Wachstumsschwäche und geopolitischen Unsicherheiten. In den USA sorgten Deregulierung und Zinssenkungshoffnungen für Rückenwind, zusätzlich profitierte der Markt von zahlreichen Cross-Border-Listings aus Asien. Die asiatischen Börsen holten nach dem schwachen Vorjahr kräftig auf.

Tobias Meyer, Leiter Transaction Accounting und IPO Services EY Schweiz ordnet ein: «Das Jahr 2025 hat gezeigt, wie stark regionale Unterschiede den IPO-Markt prägen. Während die USA und Asien von einer robusten Nachfrage profitierten, blieb Europa trotz einzelner grosser Listings hinter den Erwartungen zurück. Die USA verzeichneten eine deutliche Belebung, getragen von Cross-Border-IPOs und einer starken Performance technologieorientierter Unternehmen. In China und Hongkong sorgten Nachholeffekte und staatliche Unterstützung für ein beeindruckendes Comeback. Europa hingegen kämpfte mit strukturellen Hemmnissen und geopolitischen Unsicherheiten, auch wenn die Pipeline gut gefüllt ist. Für 2026 erwarten wir eine Fortsetzung des positiven Trends: insbesondere in den Bereichen Technologie, Energie und Infrastruktur. Entscheidend wird sein, wie Unternehmen ihre Equity-Story und Governance aufstellen, um in einem Umfeld selektiver Investoren zu überzeugen.»

Internationale Märkte im Jahresvergleich

In China (einschliesslich Hongkong) wurden 214 Neuemissionen (2024: 179) gezählt mit einem Gesamtwert von 53,7 Mrd. US-Dollar (2024: 20,9 Mrd.) – der grösste Anstieg unter allen relevanten Börsenplätzen.

Der US-Markt wuchs 2025 deutlich auf 220 Transaktionen (2024: 176), das Gesamtvolumen stieg von 33,0 Mrd. auf 40,2 Mrd. US-Dollar. Mehr als 60 Prozent der Börsengänge in den USA kommen aus dem Ausland.

Weniger positiv war die Entwicklung in Europa, wo die absolute Zahl auf 100 sank (2024: 131), das Emissionsvolumen verringerte sich auf 17,1 Mrd. US-Dollar (–11 Prozent, 19,3 Mrd. im Vorjahr).

Beim Blick auf die Branchen dominierten weiterhin Technologieunternehmen, mit Abstand folgen Firmen aus dem Sektor Mobility (bei den Emissionserlösen) bzw. Advanced Manufacturing (Anzahl). Im Sektor Technology lag das Emissionsvolumen bei mehr als 34 Mrd. US-Dollar, der zweitplatzierte Sektor erreichte 19,0 Mrd. Bei der Anzahl vergleichen sich 202 IPOs mit 185.

In diesem Jahr lag der Anteil der Börsengänge von Unternehmen aus den Portfolios von Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds weltweit bei 11 Prozent aller IPOs und 36 Prozent beim Platzierungsvolumen.

Weltweit grösster Börsengang des Jahres war die chinesische Contemporary Amperex Technology Co Ltd, die beim IPO im Mai rund 5,3 Mrd. US-Dollar erlöste. Der grösste europäische Börsengang im Jahr 2025 fand in Q4 statt: Das Schweizer Unternehmen Verisure erzielte dabei ein Emissionsvolumen von knapp 4,2 Mrd. US-Dollar.

Schweizer Börsenplatz 2025: ruhiges Q4, solides Gesamtjahr

Obwohl die Schweiz im vierten Quartal keinen neuen Börsengang verzeichnete, war das Jahr durch mehrere bedeutende Transaktionen geprägt. Im dritten Quartal verzeichnete die Schweiz mit der SMG Swiss Marketplace Group den grössten europäische Börsengang des Jahres. Das Unternehmen wurde am 19. September 2025 an der Schweizer Börse SIX kotiert und erzielte ein Emissionsvolumen von rund 903 Mio. Schweizer Franken, womit der IPO zu den weltweit zehn grössten des Quartals zählte. Die SMG entstand 2021 aus einem Joint Venture zwischen Ringier, TX Group, Mobiliar und General Atlantic.

Auch die Aebi Schmidt Group, ein international tätiger Hersteller von Spezialfahrzeugen mit Sitz in Frauenfeld, hat dieses Jahr den Gang an die Börse vollzogen. Ende Juni stimmten die Aktionäre der US-basierten Shyft Group der Fusion mit Aebi Schmidt zu. Seit Juli 2025 wird die Aktie unter dem Namen AEBI an der New Yorker Börse NASDAQ gehandelt.

Kurz vor Ende des zweiten Quartals (23. Juni 2025) feierte Amrize – ein Spin-off von Holcim – ein Börsendebut sowohl an der Schweizer Börse SIX als auch an der New York Stock Exchange (NYSE). Anfang Jahr (7. Februar) ging das Basler Biotech-Unternehmen Bioversys AG an die Börse, mit einem Emissionsvolumen von rund 80 Mio. Schweizer Franken.

Tobias Meyer, Leiter Transaction Accounting und IPO Services EY Schweiz sagt zu den Ergebnissen des aktuellen IPO-Barometers: «Nach einer Phase der Zurückhaltung hat sich das globale IPO-Sentiment 2025 aufgehellt. Die starke Performance in den USA und China sowie die erfolgreichen Börsengänge Schweizer Unternehmen unterstreichen: Die Märkte sind bereit für neue Impulse. Trotz geopolitischer Risiken überwiegen derzeit die positiven Signale, ein vielversprechendes Vorzeichen für ein dynamisches Jahr 2026.» (EY/mc)