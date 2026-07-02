Ipsen übernimmt die Memo Therapeutics AG

Zürich – Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) und die Memo Therapeutics AG gaben bekannt, dass sie eine endgültige Aktienkaufvereinbarung geschlossen haben, wonach Ipsen sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Memo Therapeutics AG zu erwerben. Im Mittelpunkt der geplanten Übernahme steht Potravitug, ein Antikörper gegen das BK-Polyomavirus (BKPyV), der sich in der klinischen Phase II befindet.

Die BK-Polyomavirus-assoziierte Nephropathie (BKPyVAN) ist eine schwerwiegende und häufige klinische Komplikation bei Nierentransplantationspatienten, die zum Verlust des Transplantats und zum Versagen der Transplantation führen kann. Potravitug erhielt im Mai 2023 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) den Fast-Track-Status und im Dezember 2025 in der Europäischen Union den Orphan-Drug-Status.

„Diese Übernahme untermauert unser Engagement, bahnbrechende Lösungen für Patienten mit erheblichem ungedecktem Bedarf bereitzustellen“, sagte Dr. Christelle Huguet, EVP und Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Ipsen. „Mit Potavitug haben wir die Möglichkeit, unsere Pipeline für seltene Erkrankungen um einen vielversprechenden, in seiner Klasse einzigartigen Wirkstoff zu erweitern und die schwerwiegenden klinischen Folgen der BK-Virus-assoziierten Nephropathie bei Nierentransplantationsempfängern anzugehen, bei denen die derzeitigen Behandlungsstandards den Transplantationserfolg und die Transplantatfunktion beeinträchtigen können.“

Potravitug ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen das VP1-Kapsidprotein des BK-Virus gerichtet ist. Er wirkt, indem er die Anheftung des Virus und dessen Eindringen in die Zelle blockiert und so die Infektion der Wirtszellen sowie die anschliessende Virusvermehrung verhindert. Die Phase-II-Studie „SAFE Kidney II“ ist die grösste placebokontrollierte klinische Studie zur Behandlung von BKPyVAN bei Nierentransplantationspatienten mit 95 Patienten an 22 Standorten in den USA. Nach den aktuellen Informationen vom Kongress der European Renal Association im vergangenen Monat untermauern die auf der ATC 2026 vorgestellten vollständigen Daten der SAFE KIDNEY II-Studie die klinische Begründung für Potravitug im Vorfeld des geplanten Starts der SAFE KIDNEY III-Studie im Laufe dieses Jahres.

Erik van den Berg, Vorstandsvorsitzender der Memo Therapeutics AG, erklärte: „Der heutige Tag ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte der Memo Therapeutics AG und bestätigt unsere jahrelange wissenschaftliche Innovationsarbeit. Wir freuen uns sehr, dass wir Ipsen dafür gewinnen konnten, dieses wichtige Medikament weiterzuentwickeln. Mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für seltene Krankheiten kann Ipsen sicherstellen, dass dieses bahnbrechende Produkt sein volles Potenzial entfaltet und das Leben Tausender Nierentransplantationspatienten mit einer BKPyV-Infektion nachhaltig verbessert.“

„Die BK-Polyomavirus-assoziierte Nephropathie stellt bei Nierentransplantationsempfängern eine erhebliche klinische Herausforderung dar“, sagte Dr. med. Darshana Dadhania, MS, FAST, medizinische Leiterin des Nieren- und Bauchspeicheldrüsentransplantationsprogramms, stellvertretende Leiterin des Labors für Immunogenetik und Histokompatibilität sowie ausserordentliche Professorin für Medizin an der Weill Cornell Medicine. „Da es keine zugelassene zielgerichtete Behandlung gibt, sind Ärzte gezwungen, die immunsuppressive Therapie zu reduzieren, was das Risiko einer Transplantatabstossung und eines Transplantatverlusts erhöht. Angesichts der Häufigkeit und der schwerwiegenden Folgen einer BK-Virus-Reaktivierung besteht nach wie vor ein dringender Bedarf an einer wirksamen Therapie, die diesen Kompromiss vermeidet.“

Transaktionsdetails

Gemäss den Bestimmungen der Vereinbarungen erhalten die Aktionäre der Memo Therapeutics AG bei Abschluss der Transaktion eine Zahlung in Höhe von 200 Millionen Euro auf bargeld- und schuldenfreier Basis sowie aufgeschobene Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, behördliche Zulassung und Umsatz abhängen, was einer potenziellen Gesamtgegenleistung von über 700 Millionen Euro entspricht. Als aufschiebende Bedingung für den Abschluss der Transaktion werden die Vermögenswerte und Mitarbeiter der Memo Therapeutics AG, die nicht mit „potavitug“ in Verbindung stehen, auf eine neu gegründete Gesellschaft namens „Memorises Bio“ übertragen, die von den Aktionären der Memo Therapeutics AG gehalten wird.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die Auswirkungen dieser geplanten Akquisition in der mittleren Entwicklungsphase sind in der aktuellen Gesamtjahresprognose von Ipsen berücksichtigt.

Berater

Kate Romain, Anne Robert und Juliette Grouzet von Bredin Prat (Paris) sowie Andreas Rötheli, Floran Ponce und Federico Trabaldo Togna von Lenz & Staehelin (Schweiz) fungierten als Rechtsberater von Ipsen. Centerview Partners fungiert als exklusiver Finanzberater der Memo Therapeutics AG, während Goodwin (London) und Baker McKenzie (Schweiz) als Rechtsberater tätig sind. (Memo/mc/hfu)