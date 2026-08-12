Weltneuheit aus Zug: MyGenny soll für Versicherungen werden, was Onlinebanking für Finanzen ist

Zug – Bankkonten, Zahlungen und Wertschriften verwalten wir längst in einer zentralen Anwendung. Bei Versicherungen sieht die digitale Realität anders aus: Die meisten Menschen besitzen mehrere Policen, doch nur wenige wissen genau, welche Risiken tatsächlich gedeckt sind, wo Ausschlüsse bestehen und ob Preis und Leistung noch zur persönlichen Situation passen.

Die K2G Holding AG aus Baar will diese Lücke mit MyGenny schliessen. Die öffentliche Produktvorschau des KI-gestützten Versicherungsmanagers ist ab sofort zugänglich. Der vollständige operative Marktstart in der Schweiz ist für die Woche vom 17. August 2026 vorgesehen.

«Was Onlinebanking für unsere Finanzen geworden ist, soll MyGenny für unsere Versicherungen werden: ein digitaler Begleiter, der Verträge verständlich macht und langfristig im Blick behält.» Genadi Man, Verwaltungsratspräsident der K2G Holding AG

Die eigene Police als Ausgangspunkt

Anders als ein klassisches Vergleichsportal beginnt MyGenny nicht mit einer allgemeinen Preisabfrage, sondern mit der tatsächlichen Versicherungssituation des Kunden.

Nutzer können eine bestehende Police als PDF oder Foto hochladen. MyGenny strukturiert unter anderem Prämien, Deckungen, Ausschlüsse, Selbstbehalte und Laufzeiten und erklärt die Vertragsinhalte in verständlicher Sprache. Anschliessend soll die Plattform technisch verfügbare Versicherungsangebote anhand definierter Preis- und Leistungskriterien gegenüberstellen.

Abhängig vom gewählten Paket kann MyGenny die Police weiter verwalten, wichtige Fristen überwachen und den Kunden bei späteren Änderungen oder Verlängerungen begleiten. Nach Marktanalyse von K2G ist MyGenny der weltweit erste öffentlich zugängliche KI-Versicherungsmanager, der Policenanalyse, verständliche Erklärung, Preis-Leistungs-Vergleich, den Zugang zu regulierter Versicherungsvermittlung und langfristige Vertragsbegleitung in einer Anwendung verbindet.

Langjährige Erfahrung mit Versicherungs-KI

MyGenny ist keine isolierte Neuentwicklung. Die technologische Grundlage basiert auf der langjährigen Erfahrung von K2G mit künstlicher Intelligenz, Risk Assessment, Versicherungsdaten und algorithmusbasierten Entscheidungsmodellen.

K2G entwickelt seit mehreren Jahren Lösungen für Versicherungsunternehmen und unterstützt diese bei der Analyse komplexer Daten sowie bei Entscheidungen in den Bereichen Risikobewertung, Pricing, Underwriting und Portfoliosteuerung. Mit MyGenny überträgt K2G diese Erfahrung erstmals auf eine öffentlich zugängliche Anwendung für Privatkunden.

«Künstliche Intelligenz sollte Versicherungen nicht komplizierter machen. Sie sollte Komplexität reduzieren, Zusammenhänge erklären und Menschen helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.» Genadi Man, Verwaltungsratspräsident der K2G Holding AG

Operativer Start mit Schweizer Broker

Der vollständige operative Marktstart soll in Kooperation mit einem zugelassenen Schweizer Versicherungsbroker erfolgen. K2G stellt die technologische Plattform und die KI-gestützten Analyse-, Erklärungs-, Vergleichs- und Verwaltungsfunktionen bereit. Der Schweizer Kooperationspartner soll die regulatorisch erforderlichen Beratungs-, Empfehlungs-, Vermittlungs- und Abschlussprozesse übernehmen beziehungsweise verantworten und die notwendigen fachlichen Kompetenzen und Bewilligungen einbringen.

Die anwaltlich begleitete Vertragsdokumentation befindet sich laut K2G in der abschliessenden Finalisierung. Nach der Unterzeichnung will das Unternehmen den Kooperationspartner und den vollständigen operativen Marktstart gesondert bekannt geben.

Die bereits verfügbare Produktvorschau erlaubt es Interessierten und Medien, die Benutzeroberfläche und zentrale technologische Funktionen vorab kennenzulernen. Sie stellt noch nicht den vollständigen kommerziellen Betrieb aller Vermittlungs- und Abschlussfunktionen dar.

Nach der Schweiz folgen die VAE

K2G versteht MyGenny zugleich als Erweiterung seiner Unternehmensstrategie: Neben KI- und Datenlösungen für Versicherungsunternehmen baut das Unternehmen erstmals ein direktes digitales Angebot für Privatkunden auf.

Nach der Schweiz sollen die Vereinigten Arabischen Emirate als nächster Markt folgen. Grundlage sind bereits unterzeichnete und zuvor veröffentlichte Vereinbarungen über die Bereitstellung, Implementierung und Weiterentwicklung einer KI-basierten Plattformlösung in den VAE. Der strategische Vertrag ist auf fünf Jahre angelegt. Technologische Komponenten, auf denen MyGenny basiert, sind nach Angaben von K2G Bestandteil dieser Plattformlösung. Perspektivisch ist auch eine Expansion in weitere Staaten des GCC und des Nahen Ostens vorgesehen. (K2G/mc/hfu)

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