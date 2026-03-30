Ist Ihr Geld sicher? KI-Risiken für Banken

Plan-les-Ouates – Künstliche Intelligenz entscheidet längst mit darüber, wer in Deutschland einen Immobilienkredit bekommt oder ob eine nächtliche Zahlung als Betrug markiert wird. Sie ist fest im Bankwesen verankert und verspricht effizientere, schnellere Finanzprozesse. Doch diese Entwicklung wirft eine zentrale Frage auf: Geben wir zu viel Kontrolle ab? Während wir uns rasant auf eine algorithmisch gesteuerte Zukunft zubewegen, müssen wir klären, ob unser Geld wirklich sicher ist – oder ob wir auf eine vermeidbare Krise zusteuern.

Selbst Institutionen wie die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnen zunehmend vor Risiken. Studien zeigen, dass viele Finanzunternehmen in Deutschland KI schnell einführen – oft schneller, als Regulierung und Kontrolle mithalten können. Die Technologien, die Sicherheit bringen sollen, könnten selbst neue Risiken erzeugen.

Das „Black-Box“-Problem

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie eine KI eigentlich entscheidet? Eines der größten Probleme ist die sogenannte „Black Box“: Manche Systeme sind so komplex, dass selbst ihre Entwickler nicht genau nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen.

Stellen Sie sich vor: Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden und beantragen einen Kredit – nur um eine klare Absage zu erhalten. Auf Nachfrage heißt es lediglich: „Das System hat so entschieden.“

Diese Intransparenz ist problematisch, besonders für ohnehin benachteiligte Gruppen. KI-Systeme lernen aus historischen Daten – und können dadurch bestehende Ungleichheiten verstärken. So kann es zu sogenanntem „algorithmischem Bias“ kommen: Entscheidungen werden aufgrund von Faktoren wie Wohnort, Einkommen oder anderen indirekten Merkmalen getroffen, ohne menschliche Kontrolle.

Das ist keine blosse Theorie. Ohne klare Regeln könnte sich eine neue Form von Diskriminierung entwickeln, die schwer nachvollziehbar oder anfechtbar ist – ein ernstes Problem im deutschen Rechts- und Verbraucherschutzsystem.

Dominoeffekt im Finanzsystem

Das deutsche und europäische Finanzsystem lässt sich wie eine Reihe Dominosteine betrachten. Viele Banken greifen inzwischen auf KI-Modelle grosser Technologieanbieter zurück. Wenn eines dieser Systeme einen schwerwiegenden Fehler enthält, könnte das weitreichende Folgen haben.

Auf europäischer Ebene – etwa bei der Europäische Zentralbank – wird daher zunehmend diskutiert, wie stabil das System gegenüber KI-Risiken ist. Politiker fordern strengere Prüfungen und sogenannte „Stresstests“, um zu überprüfen, ob Banken einen KI-bedingten Schock überhaupt überstehen könnten.

Die Sorge: Wenn viele Institute ähnliche Systeme nutzen, könnten Fehler sich schnell im gesamten Finanzsystem ausbreiten.

KI-gestützte Betrugsmaschen

Nicht nur Banken nutzen KI – auch Kriminelle tun es. Betrugsversuche werden immer ausgefeilter und individueller.

Beispiele:

Perfekt formulierte Phishing-Mails, die exakt auf Sie zugeschnitten sind

„Deepfake“-Anrufe, bei denen Stimmen täuschend echt imitiert werden – etwa von Bankmitarbeitern oder Familienmitgliedern

Diese Methoden machen es zunehmend schwer, echte von gefälschten Kontakten zu unterscheiden. Deshalb wird der Schutz persönlicher Daten immer wichtiger.

Gerade in öffentlichen WLAN-Netzen (z. B. im Café oder am Bahnhof) sind Daten besonders gefährdet. IT-Sicherheitsexperten empfehlen deshalb oft die Nutzung eines VPN (Virtuelles Privates Netzwerk). Ein VPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung und schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff – eine einfache, aber effektive Massnahme.

Kontrolle über die eigenen Finanzen behalten

Sollten Sie jetzt Ihr Geld abheben und zu Hause verstecken? Eher nicht. KI bringt auch viele Vorteile – etwa bei der Betrugserkennung oder bei effizienteren Bankprozessen.

Entscheidend ist das richtige Gleichgewicht zwischen Innovation und Sicherheit.

In Deutschland und der EU liegt viel Verantwortung bei den Regulierungsbehörden, klare Regeln zu schaffen (z. B. im Rahmen des EU-KI-Gesetzes). Aber auch Sie selbst können aktiv werden:

Was Sie tun können:

Informiert bleiben: Achten Sie darauf, wie KI Entscheidungen beeinflusst, die Ihre Finanzen betreffen.

Achten Sie darauf, wie KI Entscheidungen beeinflusst, die Ihre Finanzen betreffen. Nachfragen: Wenn ein Antrag abgelehnt wird und die Begründung unklar ist, verlangen Sie eine nachvollziehbare Erklärung – und ggf. eine menschliche Überprüfung.

Wenn ein Antrag abgelehnt wird und die Begründung unklar ist, verlangen Sie eine nachvollziehbare Erklärung – und ggf. eine menschliche Überprüfung. Datenschutz ernst nehmen: Seien Sie wachsam bei E-Mails und Anrufen. Prüfen Sie verdächtige Kontakte sorgfältig und schützen Sie Ihre Online-Aktivitäten.

Fazit

KI wird das Finanzsystem in Deutschland und Europa grundlegend verändern – daran besteht kein Zweifel. Die Chancen sind groß, aber die Risiken ebenfalls.

Damit unser Geld sicher bleibt, müssen diese Systeme transparent, fair und zuverlässig sein. Nur so lassen sich sowohl individuelle Finanzen als auch die Stabilität der gesamten Wirtschaft schützen. (pro/mc/hfu)